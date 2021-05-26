Amazon договорился о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

В то же время газете известно, что именно акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии MGM, настаивали на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.