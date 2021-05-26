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Amazon договорился о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

Ведомости

Amazon — крупнейший в мире онлайн-ритейлер, владеющий также рядом технологических сервисов — договорился о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за $8,45 млрд, говорится в сообщении Amazon. 

«MGM имеет почти вековую историю кинопроизводства и дополнит работу Amazon Studios, которая в первую очередь занимается производством телепрограмм. Amazon поможет сохранить наследие MGM и каталог фильмов, а также предоставит клиентам более широкий доступ к существующим киноработам», — отмечается в сообщении. 

Завершение этой сделки требует одобрения регулирующих органов, отметили в компании. 

Переговоры Amazon и MGM начались 17 мая, сообщала ранее Financial Times. Технологический гигант таким образом надеется получить права на обширную библиотеку фильмов и телешоу для трансляции на стриминговых платформах.

В то же время газете известно, что именно акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии MGM, настаивали на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.

Технологические компании уже поглотили большинство голливудских киностудий: Warner Bros. принадлежит AT&T, Fox — Disney, Universal — Comcast, а Paramount — Viacom. Metro-Goldwyn-Mayer осталась одной из последних студий, которой не владеют технологические конгломераты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных