Amazon договорился о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд
Amazon — крупнейший в мире онлайн-ритейлер, владеющий также рядом технологических сервисов — договорился о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за $8,45 млрд, говорится в сообщении Amazon.
«MGM имеет почти вековую историю кинопроизводства и дополнит работу Amazon Studios, которая в первую очередь занимается производством телепрограмм. Amazon поможет сохранить наследие MGM и каталог фильмов, а также предоставит клиентам более широкий доступ к существующим киноработам», — отмечается в сообщении.
Завершение этой сделки требует одобрения регулирующих органов, отметили в компании.
Переговоры Amazon и MGM начались 17 мая, сообщала ранее Financial Times. Технологический гигант таким образом надеется получить права на обширную библиотеку фильмов и телешоу для трансляции на стриминговых платформах.
В то же время газете известно, что именно акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии MGM, настаивали на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.
Технологические компании уже поглотили большинство голливудских киностудий: Warner Bros. принадлежит AT&T, Fox — Disney, Universal — Comcast, а Paramount — Viacom. Metro-Goldwyn-Mayer осталась одной из последних студий, которой не владеют технологические конгломераты.