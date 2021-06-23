Издатель «Ведомостей» прекращает выпуск «Harvard Business Review»
Издательская группа АО «Бизнес Ньюс Медиа» приняла решение отказаться от выпуска журнала Harvard Business Review (HBR) в России. Соответствующее соглашение было достигнуто в июне 2021 г. в переговорах с правообладателем франшизы Harvard Business Publishing School, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.
Лицензия на выпуск в России научно-просветительского журнала «Harvard Business Review» с 1 июля перейдет ООО «Бизнес Инсайт Медиа», сообщает РБК. Единственным владельцем этой компании, созданной в июне этого года, является Мусаева Амина Магомедовна, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Амина – дочь Магомеда Мусаева, владельца Forbes Russia, уточнил «Ведомостям» представитель этого издания Дмитрий Озман. Магомед Мусаев не ответил на звонок «Ведомостей».
«Harvard Business Review» — ежемесячный научно-популярный журнал, посвященный вопросам управления бизнесом. Издается с 1922 г. Гарвардской школой бизнеса. В России издание выходит с 2004 г.
Становление «Harvard Business Review. Russia», как отметил Еремин, произошло под управлением издательской группы «Бизнес Ньюс Медиа» и за годы сотрудничества компания внесла «большой вклад в развитие издания «HBR» в России как ведущего научно-популярного журнала, посвященного различным вопросам управления бизнесом».
«Но новая стратегия развития издательской группы «Бизнес Ньюс Медиа» требует от нас новых подходов в формировании глобального медиа партнерства, – говорит Еремин. – Долгие годы мы были скованы взаимными обязательствами, не позволяющими нам развивать наши глобальные стратегии развития, за счет выстраивания новых форм делового сотрудничества с широким кругом международных партнеров. Сегодня у нас появились такие возможности и мы намерены их реализовать в полном объеме.
Передавая бренд «Harvard Business Review» в руки российских коллег, мы также руководствовались целью сконцентрироваться на развитии собственной линейки брендов, среди которых наиболее известным нашим изданием является ведущая деловая газета «Ведомости», которая давно выступает авторитетным источником информации об экономической ситуации в России в глазах международного сообщества. Мы также посчитали более перспективным направлением развития расширение тематической панели информационных продуктов в соответствии с запросами нашей аудитории.
В первую очередь, это запрос на актуальную отраслевую информацию и деловые мероприятия в сфере инноваций и новых технологий, развитие международного экономического сотрудничества, экологическая повестка, развитие городских пространств и многое другое. Недавно издательская группа «Бизнес Ньюс Медиа» начала выпуск тематических изданий «Ведомости.Экология», «Спорт» и «Ведомости.Город» («Ведомости.Спорт» были запущены в ноябре 2020 г., «Ведомости.Экология» и «Ведомости.Город» — в июне этого года — прим. «Ведомости»), готовятся к запуску и другие проекты».
Перед новым франшизодержателем стоят важные задачи – сохранить обязательства перед подписчиками и лояльность аудитории благодаря поддержанию присущего HBR качеству контента и независимости редакционной политики, резюмировал председатель совета директоров «Бизнес Ньюс Медиа».
В процессе передачи лицензии «Бизнес Ньюс Медиа» обсуждает с новым издателем вопрос выполнения обязательств перед подписчиками, говорит гендиректор компании Михаил Нелюбин: «Сопротивления не встретили. Надеемся, все обязательства перед подписчиками до окончания срока действия таковых будут выполнены».
Юридическое лицо нового издателя HBR в России («Бизнес Инсайт Медиа») не имеет никакого отношения к «Ведомостям» и их постоянному издателю «Бизнес Ньюс Медиа», многие годы пользующемуся безупречной репутацией на рынке, хоть эти названия и схожи, заявил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев. «Мы бы хотели обратить на это внимание наших читателей, подписчиков и партнеров, – говорит Ульбашев. Также со своей стороны мы хотели бы исключить ситуации, в которых сходство названий наших компаний приводило бы к смешению или недобросовестному использованию фирменного наименования, бренда и репутации издательской группы «Бизнес Ньюс Медиа».