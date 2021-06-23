Издатель «Ведомостей» прекращает выпуск «Harvard Business Review»

Юридическое лицо нового издателя HBR в России («Бизнес Инсайт Медиа») не имеет никакого отношения к «Ведомостям» и их постоянному издателю «Бизнес Ньюс Медиа», многие годы пользующемуся безупречной репутацией на рынке, хоть эти названия и схожи, заявил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев. «Мы бы хотели обратить на это внимание наших читателей, подписчиков и партнеров, – говорит Ульбашев. Также со своей стороны мы хотели бы исключить ситуации, в которых сходство названий наших компаний приводило бы к смешению или недобросовестному использованию фирменного наименования, бренда и репутации издательской группы «Бизнес Ньюс Медиа».