Горелкин доработал законопроект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами
В новой версии законопроекта об ограничении иностранного владения российскими онлайн-кинотеатрами исключен пункт об ограничении в 20% сервиса. Вместо этого иностранцам предлагается разрешить владеть сервисами и получать прибыль от них, но лишить права принимать и контролировать управленческие решения. Так для российских онлайн-кинотеатров будут устранены возможные затруднения для выхода на IPO за рубежом, которые мог создать документ в прошлой редакции, сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Разделить функции владения и управления АВС (аудио-визуальными сервисами. — прим. ред.). Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль от своих инвестиций, но не смогут контролировать управленческие решения или прямо их принимать. При таком подходе нашим АВС ничего не мешает выйти на IPO», — написал Горелкин. Кроме того, по его словам, в рамках «приземления» подобных сервисов изначально зарубежного происхождения в российской юрисдикции им предлагается дать возможность открывать в России полноценные дочерние и совместные предприятия.
«Но при условии, что управляться они будут с участием специализированного фонда», — отметил Горелкин. Он пояснил, что к АВС в новой версии документа предлагается отнести «все ресурсы, которые занимаются агрегированием и распространением аудиовизуального контента», а от количественного критерия числа подписчиков и просмотров при отнесения к данной категории — отказаться.
Кроме того, Горелкин разъяснил доработанные меры по защите прав российских сервисов на контент. «Правительственная комиссия получит право устанавливать ограничения на использование библиотек одной площадкой на эксклюзивных условиях. Это затруднит возможность передачи эксклюзивных прав на контент одному АВС и исключит практику младшего партнерства для российских компаний», — говорится в предложении депутата.
Наконец, Горелкин предлагает меры поддержки локализации программного обеспечения для российских аудио-визуальных сервисов и поддержке отечественных производителей в том числе через пред установку соответствующих программ на гаджеты. «Программное обеспечение, используемое АВС на российском рынке, должно быть включено в реестр российского ПО. Для поддержки отечественных участников рынка будет использоваться инструмент предустановки на смартфоны и телевизоры приложений АВС, входящих в реестр Роскомнадзора», — написал депутат. Нахождение в реестре означает официальный статус аудио-визуальных сервисов на территории России. Обновленный текст предложений Горелкин также выложил в своем Telegram.
В декабре 2020 г. Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%. Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничивает долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на уровне 20% по аналогии со СМИ.
Исходная версия законопроекта могла повлиять на планы российского онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO. В структуре владения этого видеосервиса уже есть инвестфонды, в том числе, иностранные. После IPO у ivi доля владения иностранцами должна была гарантированно превысить 20%. В январе 2021 г. сообщалось, что компания ради проведения IPO рассматривала возможность изменения корпоративной структуры, чтобы не подпасть под законопроект Горелкина в прежней редакции.