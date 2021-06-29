Горелкин доработал законопроект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами

«Разделить функции владения и управления АВС (аудио-визуальными сервисами. — прим. ред.). Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль от своих инвестиций, но не смогут контролировать управленческие решения или прямо их принимать. При таком подходе нашим АВС ничего не мешает выйти на IPO», — написал Горелкин. Кроме того, по его словам, в рамках «приземления» подобных сервисов изначально зарубежного происхождения в российской юрисдикции им предлагается дать возможность открывать в России полноценные дочерние и совместные предприятия.