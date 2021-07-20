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Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов

Ведомости

Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify слушают сочинения композитора Петра Чайковского чаще других российских музыкантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом», — говорится в сообщении. На втором месте по прослушиваниям Rauf & Faik, на третьем – рэпер Моргенштерн. В десятку также вошли Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY. Седьмую строчку рейтинга заняла группа «Тату», десятую – композитор Сергей Рахманинов.

Ранее Spotify сообщил, что самыми популярными исполнителями в России являются Моргенштерн, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaoh, Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж, исполнительницами – Алена Швец, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Он был создан в 2008 г. и на сегодняшний день насчитывает более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 г. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.

Ранее по теме: Spotify назвал самых популярных исполнителей в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных