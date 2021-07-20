Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов
Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify слушают сочинения композитора Петра Чайковского чаще других российских музыкантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом», — говорится в сообщении. На втором месте по прослушиваниям Rauf & Faik, на третьем – рэпер Моргенштерн. В десятку также вошли Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY. Седьмую строчку рейтинга заняла группа «Тату», десятую – композитор Сергей Рахманинов.
Ранее Spotify сообщил, что самыми популярными исполнителями в России являются Моргенштерн, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaoh, Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж, исполнительницами – Алена Швец, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.
Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Он был создан в 2008 г. и на сегодняшний день насчитывает более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 г. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.