Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов

Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Он был создан в 2008 г. и на сегодняшний день насчитывает более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 г. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.