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В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

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В США состоялась 79-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Церемония прошла в закрытом режиме, онлайн-трансляция была недоступна. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Главная награда в номинации «Лучший драматический фильм» досталась фильму новозеландского режиссера Джейна Кэмпиона «Власть пса» с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли. Лауреатом премии в номинации «Лучшая комедия» стал фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Лучшей анимационной картиной стал мультфильм производства Disney «Энканто». Победителем в номинации «Лучший иностранный фильм» стала драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины».

Премия за лучшую мужскую роль в драме досталась Уиллу Смиту за роль в фильме «Король Ричард», который сыграл Ричарда Уильямса — отца и тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс. «Золотой глобус» в категории лучшая женская роль в драме получила Николь Кидман, сыгравшая в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо».

Кейт Уинслет получила премию в номинации «Лучшая женская роль в телефильме» за игру в мини-сериале от HBO «Мейр из Исттауна». Актер Майкл Китон получил премию за лучшую мужскую роль в телефильме за игру в сериале «Ломка».

Джейн Кэмпион получила премию в номинации «Лучшая режиссура» за фильм «Власть пса». Немецкий композитор Ханс Циммер стал лауреатом премии как лучший композитор за музыку к фильму «Дюна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных