В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»
В США состоялась 79-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Церемония прошла в закрытом режиме, онлайн-трансляция была недоступна. Список лауреатов опубликован на сайте премии.
Главная награда в номинации «Лучший драматический фильм» досталась фильму новозеландского режиссера Джейна Кэмпиона «Власть пса» с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли. Лауреатом премии в номинации «Лучшая комедия» стал фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Лучшей анимационной картиной стал мультфильм производства Disney «Энканто». Победителем в номинации «Лучший иностранный фильм» стала драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины».
Премия за лучшую мужскую роль в драме досталась Уиллу Смиту за роль в фильме «Король Ричард», который сыграл Ричарда Уильямса — отца и тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс. «Золотой глобус» в категории лучшая женская роль в драме получила Николь Кидман, сыгравшая в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо».
Кейт Уинслет получила премию в номинации «Лучшая женская роль в телефильме» за игру в мини-сериале от HBO «Мейр из Исттауна». Актер Майкл Китон получил премию за лучшую мужскую роль в телефильме за игру в сериале «Ломка».
Джейн Кэмпион получила премию в номинации «Лучшая режиссура» за фильм «Власть пса». Немецкий композитор Ханс Циммер стал лауреатом премии как лучший композитор за музыку к фильму «Дюна».