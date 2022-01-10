В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

Премия за лучшую мужскую роль в драме досталась Уиллу Смиту за роль в фильме «Король Ричард», который сыграл Ричарда Уильямса — отца и тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс. «Золотой глобус» в категории лучшая женская роль в драме получила Николь Кидман, сыгравшая в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо».