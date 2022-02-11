Мининформ Белоруссии объяснил блокировку сайта TJournal
Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту издания TJournal, потому что на нем были опубликованы экстремистские материалы, сообщило министерство информации республики.
«В связи с поступающими запросами от СМИ Министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.
Доступ к ресурсу возобновят по заявлению его владельца после «устранения нарушений законодательства о СМИ», добавили в мининформе. Распространение экстремистской информации запрещено ст. 38 закона «О СМИ».
О блокировке сайта в Белоруссии издание сообщило 10 февраля. Причину блокировки тогда не назвали. Белорусский портал dev.by писал, что 9 февраля сайт добавили в список для блокировки по решению министерства информации. По внутренним данным TJ, пользователи из Белоруссии по посещаемости занимают третье место после России и Украины.