Мининформ Белоруссии объяснил блокировку сайта TJournal

О блокировке сайта в Белоруссии издание сообщило 10 февраля. Причину блокировки тогда не назвали. Белорусский портал dev.by писал, что 9 февраля сайт добавили в список для блокировки по решению министерства информации. По внутренним данным TJ, пользователи из Белоруссии по посещаемости занимают третье место после России и Украины.