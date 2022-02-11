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Мининформ Белоруссии объяснил блокировку сайта TJournal

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Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту издания TJournal, потому что на нем были опубликованы экстремистские материалы, сообщило министерство информации республики.

«В связи с поступающими запросами от СМИ Министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

Доступ к ресурсу возобновят по заявлению его владельца после «устранения нарушений законодательства о СМИ», добавили в мининформе. Распространение экстремистской информации запрещено ст. 38 закона «О СМИ».

О блокировке сайта в Белоруссии издание сообщило 10 февраля. Причину блокировки тогда не назвали. Белорусский портал dev.by писал, что 9 февраля сайт добавили в список для блокировки по решению министерства информации. По внутренним данным TJ, пользователи из Белоруссии по посещаемости занимают третье место после России и Украины.

Ранее по теме: В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных