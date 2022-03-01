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«Википедия» сообщила об угрозе блокировки со стороны Роскомнадзора

Ведомости

Роскомнадзор прислал русскоязычному разделу «Википедии» предупреждение о возможной блокировке за статью «Вторжение России на Украину (2022)», сообщается на странице «Русская Википедия» в Twitter. Соответствующее уведомление Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры.

В скрине документа, опубликованного в Twitter, сказано, что в указанной статье содержится информация, распространяемая с нарушением российского законодательства. В частности, «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках РФ в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.

Ранее, 24 февраля, Роскомнадзор заявил, что СМИ и другие информационные ресурсы при подготовке материалов о военной операции России в Донбассе обязаны использовать только сведения из официальных российских источников. Спустя два дня ведомство предупредило о блокировке изданий, которые называли военную операцию «нападением, вторжением либо объявлением войны», а также предоставляли иную ложную информацию о ходе спецоперации в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что военная операция будет идти до достижения поставленных целей. Главной задачей операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны западных стран, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против России, пояснил глава ведомства.

Ранее по теме: Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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