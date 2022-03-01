«Википедия» сообщила об угрозе блокировки со стороны Роскомнадзора

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.