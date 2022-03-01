«Википедия» сообщила об угрозе блокировки со стороны Роскомнадзора
Роскомнадзор прислал русскоязычному разделу «Википедии» предупреждение о возможной блокировке за статью «Вторжение России на Украину (2022)», сообщается на странице «Русская Википедия» в Twitter. Соответствующее уведомление Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры.
В скрине документа, опубликованного в Twitter, сказано, что в указанной статье содержится информация, распространяемая с нарушением российского законодательства. В частности, «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках РФ в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
Ранее, 24 февраля, Роскомнадзор заявил, что СМИ и другие информационные ресурсы при подготовке материалов о военной операции России в Донбассе обязаны использовать только сведения из официальных российских источников. Спустя два дня ведомство предупредило о блокировке изданий, которые называли военную операцию «нападением, вторжением либо объявлением войны», а также предоставляли иную ложную информацию о ходе спецоперации в Донбассе.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что военная операция будет идти до достижения поставленных целей. Главной задачей операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны западных стран, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против России, пояснил глава ведомства.