Парламент Австрии запретил вещание RT на территории страны
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание российского телеканала RT на территории страны из-за освещения военной операции российских войск на территории Украины, говорится в заявлении пресс-службы совета.
«Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает сетевым провайдерам страны транслировать Russia Today», — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что представители Австрийской партии свободы (АПС) выступили против этого решения, указав, что оно ограничивает свободу слова и печати.
18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала RT после обращения правительства королевства. В заявлении говорилось, что такое решение было принято на фоне 29 продолжающихся расследований Ofcom относительно надлежащей «беспристрастности освещения новостей и текущих событий RT о военных действиях на Украине».
Помимо этого канадская комиссия по радио и телевидению ранее запретила вещание телеканалов RT и RT France из-за «несоответствия канадским стандартам вещания».
2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».
До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google.