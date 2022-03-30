Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за расстройства речи
Актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии (нарушения речи), которая влияет на его когнитивные способности, заявила его жена Эмма Хеминг-Уиллис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован).
«Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — заявила Хеминг-Уиллис (цитата по «РИА Новости»).
Афазия – это расстройство уже сформировавшейся речи и нарушение ее восприятия при сохранении слуха. Такой синдром появляется при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате травм, опухолей, инсультов, воспалений и при некоторых психических заболеваниях.
Брюс Уиллис родился в 1955 г. в Германии. Уиллис стал известным благодаря ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент».