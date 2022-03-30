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Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за расстройства речи

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Актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии (нарушения речи), которая влияет на его когнитивные способности, заявила его жена Эмма Хеминг-Уиллис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован).

«Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — заявила Хеминг-Уиллис (цитата по «РИА Новости»).

Афазия – это расстройство уже сформировавшейся речи и нарушение ее восприятия при сохранении слуха. Такой синдром появляется при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате травм, опухолей, инсультов, воспалений и при некоторых психических заболеваниях.

Брюс Уиллис родился в 1955 г. в Германии. Уиллис стал известным благодаря ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных