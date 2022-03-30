Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за расстройства речи

«Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — заявила Хеминг-Уиллис (цитата по «РИА Новости»).