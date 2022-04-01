Минкульт запросил экспертизу по возрастному рейтингу фильма «Ампир V»
Минкульт направил запрос создателям картины «Ампир V» об экспертном заключении по возрастному рейтингу фильма, так как заявленный рейтинг не соответствует закону, сообщает пресс-служба ведомства.
«Заявка на получение прокатного удостоверения фильму “Ампир V” в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя "Кинокомпания «Квадрат»» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поданной заявка указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Съемки фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина начались в 2017 г. Режиссер картины — Виктор Гинзбург, в 2011 г. экранизировавший другой роман Пелевина, «Generation П».
Съемки «Ампира V» начались в 2017 г. и частично финансировалась Фондом кино. В главных ролях снялись Павел Табаков и Тая Радченко, в фильме также сыграли рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron), Федор Бондарчук, Вера Алентова и другие.
Изначально фильм должен был выйти в прокат 25 ноября 2021 г., однако кинопрокатчик Sony Pictures отозвал контракт с создателями фильма, рассказывали продюсеры картины. Премьеру перенесли на 31 марта 2022 г., однако на прошлой неделе стало известно, что выход фильма вновь перенесли. Новая дата релиза не называется.