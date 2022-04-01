Минкульт запросил экспертизу по возрастному рейтингу фильма «Ампир V»

Изначально фильм должен был выйти в прокат 25 ноября 2021 г., однако кинопрокатчик Sony Pictures отозвал контракт с создателями фильма, рассказывали продюсеры картины. Премьеру перенесли на 31 марта 2022 г., однако на прошлой неделе стало известно, что выход фильма вновь перенесли. Новая дата релиза не называется.