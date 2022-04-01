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Минкульт запросил экспертизу по возрастному рейтингу фильма «Ампир V»

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Минкульт направил запрос создателям картины «Ампир V» об экспертном заключении по возрастному рейтингу фильма, так как заявленный рейтинг не соответствует закону, сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявка на получение прокатного удостоверения фильму “Ампир V” в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя "Кинокомпания «Квадрат»» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поданной заявка указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Съемки фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина начались в 2017 г. Режиссер картины — Виктор Гинзбург, в 2011 г. экранизировавший другой роман Пелевина, «Generation П».

Съемки «Ампира V» начались в 2017 г. и частично финансировалась Фондом кино. В главных ролях снялись Павел Табаков и Тая Радченко, в фильме также сыграли рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron), Федор Бондарчук, Вера Алентова и другие.

Изначально фильм должен был выйти в прокат 25 ноября 2021 г., однако кинопрокатчик Sony Pictures отозвал контракт с создателями фильма, рассказывали продюсеры картины. Премьеру перенесли на 31 марта 2022 г., однако на прошлой неделе стало известно, что выход фильма вновь перенесли. Новая дата релиза не называется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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