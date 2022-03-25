Выход фильма «Ампир V» по роману Пелевина перенесли на неопределенную дату
Выход фильма по роману Виктора Пелевина «Ампир V» в российский прокат перенесли с 31 марта на неопределенный срок. Об этом сообщила кинокомпания «Волга» в своем Telegram-канале.
«Сообщаем, что фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта. Новую дату выхода обязательно сообщим, так что оставайтесь с нами», — говорится в сообщении.
Профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, поэтому дата выхода фильма была перенесена.
Премьера «Ампира V» должна была состояться еще осенью 2021 г., однако кинопрокатчик Sony Pictures отозвал контракт с создателями фильма.
Съемки «Ампира V» начались в 2017 г. и частично финансировалась Фондом кино. Осенью 2021 г., за несколько недель до назначенного выхода картины в прокат, Фонд кино потребовал вернуть ту часть субсидий, которая выдавалась на возвратной основе, — около 60 млн руб. Об этом рассказывал «Коммерсанту» продюсер картины Иван Засурский. Инвесторами картины на ранней стадии проекта также выступили бизнесмены Александр Мамут и Юрий Крестинский, сообщало издание.
Режиссером «Ампира V» стал Виктор Гинзбург. До этого он снял другой фильм по роману Виктора Пелевина - «Generation П». Главные роли в «Ампире V» сыграли актер Павел Табаков, Мирон Федоров (рэпер Оксимирон) и Тая Радченко.