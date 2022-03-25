Газета
Медиа

Выход фильма «Ампир V» по роману Пелевина перенесли на неопределенную дату

Ведомости

Выход фильма по роману Виктора Пелевина «Ампир V» в российский прокат перенесли с 31 марта на неопределенный срок. Об этом сообщила кинокомпания «Волга» в своем Telegram-канале.

«Сообщаем, что фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта. Новую дату выхода обязательно сообщим, так что оставайтесь с нами», — говорится в сообщении.

Профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, поэтому дата выхода фильма была перенесена.

Премьера «Ампира V» должна была состояться еще осенью 2021 г., однако кинопрокатчик Sony Pictures отозвал контракт с создателями фильма.

Съемки «Ампира V» начались в 2017 г. и частично финансировалась Фондом кино. Осенью 2021 г., за несколько недель до назначенного выхода картины в прокат, Фонд кино потребовал вернуть ту часть субсидий, которая выдавалась на возвратной основе, — около 60 млн руб. Об этом рассказывал «Коммерсанту» продюсер картины Иван Засурский. Инвесторами картины на ранней стадии проекта также выступили бизнесмены Александр Мамут и Юрий Крестинский, сообщало издание.

Режиссером «Ампира V» стал Виктор Гинзбург. До этого он снял другой фильм по роману Виктора Пелевина - «Generation П». Главные роли в «Ампире V» сыграли актер Павел Табаков, Мирон Федоров (рэпер Оксимирон) и Тая Радченко.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных