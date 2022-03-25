Выход фильма «Ампир V» по роману Пелевина перенесли на неопределенную дату

Съемки «Ампира V» начались в 2017 г. и частично финансировалась Фондом кино. Осенью 2021 г., за несколько недель до назначенного выхода картины в прокат, Фонд кино потребовал вернуть ту часть субсидий, которая выдавалась на возвратной основе, — около 60 млн руб. Об этом рассказывал «Коммерсанту» продюсер картины Иван Засурский. Инвесторами картины на ранней стадии проекта также выступили бизнесмены Александр Мамут и Юрий Крестинский, сообщало издание.