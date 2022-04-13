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Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Музыки» удалить подкасты ВВС

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Роскомнадзор уведомил ресурс «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты ВВС по требованию Генпрокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыки" о необходимости удаления подкастов издания Би-би-си», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» пояснили, что речь идет о подкасте «Что это было», теперь доступ к нему ограничен. «Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту», — отмечено в заявлении сервиса в Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором). Ранее подкаст был посвящен главным новостям недели, а после 24 февраля стал освещать ход специальной военной операции России на территории Украины.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о деятельности российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).

Роскомнадзор ранее заблокировал сайт «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), издания «7x7», ограничил доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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