Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Музыки» удалить подкасты ВВС

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» пояснили, что речь идет о подкасте «Что это было», теперь доступ к нему ограничен. «Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту», — отмечено в заявлении сервиса в Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором). Ранее подкаст был посвящен главным новостям недели, а после 24 февраля стал освещать ход специальной военной операции России на территории Украины.