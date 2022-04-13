Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Музыки» удалить подкасты ВВС
«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыки" о необходимости удаления подкастов издания Би-би-си», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Яндекс.Музыки» пояснили, что речь идет о подкасте «Что это было», теперь доступ к нему ограничен. «Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту», — отмечено в заявлении сервиса в Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором). Ранее подкаст был посвящен главным новостям недели, а после 24 февраля стал освещать ход специальной военной операции России на территории Украины.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о деятельности российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).
Роскомнадзор ранее заблокировал сайт «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), издания «7x7», ограничил доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией).