Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободной журналистике
Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати 3 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что недопуск России был мотивирован «несоответствием» требованиям конференции и уже сформированным списком докладчиков.
В МИДе считают, что ЮНЕСКО «пошла на поводу» у стран, которые продвигают политику «отмены» России. «Лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога», – заключили в ведомстве.
Со 2 по 5 мая 2022 г. ЮНЕСКО и Уругвай проведут в Пунта-дель-Эсте ежегодную конференцию по празднованию Всемирного дня свободы печати, ее тема – «Журналистика в цифровой осаде». Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в декабре 1993 г.
С начала специальной военной операции на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouTube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.