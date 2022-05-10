Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за рекордные $195 млн
Портрет американской певцы и киноактрисы Мэрилин Монро «Shot Sage Blue Marilyn» работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's за $195,04 млн, говорится на сайте аукционного дома.
Как пишет агентство Bloomberg, работа Уорхола стала самым дорогим произведением искусства XX в., продававшемся на аукционе, самым дорогим американским произведением искусства, участвовавшим в аукционе, и вторым по стоимости произведением искусства в мире, продаваемым публично (на первом месте — картина Леонардо да Винчи Salvator Mundi, которая ушла с молотка за $450 млн).
Картина была создана в 1964 г. Вдохновением для него стала фотография Монро для продвижения фильма «Ниагара». Всего художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в различных цветах, однако проданный экземпляр представляет собой особую ценность, так как является одним из «простреленных» портретов: в 1964 г. художница Дороти Подбер зашла в мастерскую к Уорхолу и открыла по картинам огонь из пистолета.
«Shot Sage Blue Marilyn» принадлежала ряду известных галеристов и коллекционеров, прежде чем ее купил покойный швейцарский арт-дилер Томас Амманн. Портрет был выставлен на аукцион Цюрихским фондом Томаса и Дорис Амманн, благотворительной организацией, созданной на его (и его сестры) имя, которая будет использовать вырученные средства для финансирования программ здравоохранения и образования для детей по всему миру.
Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн. Всего на произведение претендовали четверо покупателей, победителем в торгах стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.