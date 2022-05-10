Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за рекордные $195 млн

Картина была создана в 1964 г. Вдохновением для него стала фотография Монро для продвижения фильма «Ниагара». Всего художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в различных цветах, однако проданный экземпляр представляет собой особую ценность, так как является одним из «простреленных» портретов: в 1964 г. художница Дороти Подбер зашла в мастерскую к Уорхолу и открыла по картинам огонь из пистолета.