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Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за рекордные $195 млн

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Портрет американской певцы и киноактрисы Мэрилин Монро «Shot Sage Blue Marilyn» работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's за $195,04 млн, говорится на сайте аукционного дома.

Как пишет агентство Bloomberg, работа Уорхола стала самым дорогим произведением искусства XX в., продававшемся на аукционе, самым дорогим американским произведением искусства, участвовавшим в аукционе, и вторым по стоимости произведением искусства в мире, продаваемым публично (на первом месте — картина Леонардо да Винчи Salvator Mundi, которая ушла с молотка за $450 млн).

Картина была создана в 1964 г. Вдохновением для него стала фотография Монро для продвижения фильма «Ниагара». Всего художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в различных цветах, однако проданный экземпляр представляет собой особую ценность, так как является одним из «простреленных» портретов: в 1964 г. художница Дороти Подбер зашла в мастерскую к Уорхолу и открыла по картинам огонь из пистолета.

«Shot Sage Blue Marilyn» принадлежала ряду известных галеристов и коллекционеров, прежде чем ее купил покойный швейцарский арт-дилер Томас Амманн. Портрет был выставлен на аукцион Цюрихским фондом Томаса и Дорис Амманн, благотворительной организацией, созданной на его (и его сестры) имя, которая будет использовать вырученные средства для финансирования программ здравоохранения и образования для детей по всему миру.

Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн. Всего на произведение претендовали четверо покупателей, победителем в торгах стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных