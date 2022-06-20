YouTube заблокировал каналы телешоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

В 2014 г. 51% акций «Красного квадрата» отошли к находящемуся в санкционном списке США российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. По словам официального представителя Ротенберга Андрея Батурина, «решение о приобретении контрольного пакета „Красного квадрата» продиктовано явным пониманием растущей значимости контента для современных медиа». В 2015 г. Ротенберг получил остальные принадлежавшие 49% акций «Красного квадрата» и всех его дочерних компаний. Финансовые и иные параметры соглашения при этом не раскрывались.