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YouTube заблокировал каналы телешоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

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Каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые выходят на «Первом канале», заблокированы на YouTube. Их продюсированием занимается медиагруппа «Красный квадрат».

При переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален». «Красный квадрат» также продюсирует такие проекты, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», сериалы «Школа», «Попытка Веры», «Голоса», «Гаражи», «Побег» и др.

В 2014 г. 51% акций «Красного квадрата» отошли к находящемуся в санкционном списке США российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. По словам официального представителя Ротенберга Андрея Батурина, «решение о приобретении контрольного пакета „Красного квадрата» продиктовано явным пониманием растущей значимости контента для современных медиа». В 2015 г. Ротенберг получил остальные принадлежавшие 49% акций «Красного квадрата» и всех его дочерних компаний. Финансовые и иные параметры соглашения при этом не раскрывались.

В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. Под блокировку попали, в том числе, каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК. По словам Шадлу, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных