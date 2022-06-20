YouTube заблокировал каналы телешоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»
Каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые выходят на «Первом канале», заблокированы на YouTube. Их продюсированием занимается медиагруппа «Красный квадрат».
При переходе на канал высвечивается сообщение: «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален». «Красный квадрат» также продюсирует такие проекты, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», сериалы «Школа», «Попытка Веры», «Голоса», «Гаражи», «Побег» и др.
В 2014 г. 51% акций «Красного квадрата» отошли к находящемуся в санкционном списке США российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. По словам официального представителя Ротенберга Андрея Батурина, «решение о приобретении контрольного пакета „Красного квадрата» продиктовано явным пониманием растущей значимости контента для современных медиа». В 2015 г. Ротенберг получил остальные принадлежавшие 49% акций «Красного квадрата» и всех его дочерних компаний. Финансовые и иные параметры соглашения при этом не раскрывались.
В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. Под блокировку попали, в том числе, каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК. По словам Шадлу, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса».