Газета
Медиа

Meta не смогла обжаловать решение о запрете ее деятельности в России

Ведомости

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу Meta, которая признана экстремисткой и запрещена на территории РФ, передает «Интерфакс». Таким образом, компания не смогла оспорить запрет на деятельность в России.

«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 г. — без изменения», — заявил судья Александр Пономарев. В ходе слушаний американская компания выступала за признание решения Тверского суда незаконным и прекращение судопроизводства.

Во время заседания по делу о Meta поступило сообщение о «минировании» здания Мосгорсуда, сообщал ТАСС. Лица, находившиеся внутри помещения, были эвакуированы. 

21 марта этого года Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta на территории РФ. Запрет касался социальных сетей Facebook и Instagram из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено. Решение суда не затронуло мессенджер WhatsApp, который тоже является продуктом Meta. 

Ранее по теме: Минцифры: Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% российского трафика

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных