Meta не смогла обжаловать решение о запрете ее деятельности в России

21 марта этого года Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta на территории РФ. Запрет касался социальных сетей Facebook и Instagram из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено. Решение суда не затронуло мессенджер WhatsApp, который тоже является продуктом Meta.