Meta не смогла обжаловать решение о запрете ее деятельности в России
Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу Meta, которая признана экстремисткой и запрещена на территории РФ, передает «Интерфакс». Таким образом, компания не смогла оспорить запрет на деятельность в России.
«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 г. — без изменения», — заявил судья Александр Пономарев. В ходе слушаний американская компания выступала за признание решения Тверского суда незаконным и прекращение судопроизводства.
Во время заседания по делу о Meta поступило сообщение о «минировании» здания Мосгорсуда, сообщал ТАСС. Лица, находившиеся внутри помещения, были эвакуированы.
21 марта этого года Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta на территории РФ. Запрет касался социальных сетей Facebook и Instagram из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено. Решение суда не затронуло мессенджер WhatsApp, который тоже является продуктом Meta.