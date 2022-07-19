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«Святая Троица» Рублева вернулась в Третьяковскую галерею

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Икона «Святая Троица» работы Андрея Рублева вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Третьяковскую галерею, сообщила пресс-служба галереи.

«Сейчас ее изучают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено. После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения "Троицы" на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке», — рассказали в Третьяковке.

«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 годами. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. До революции 1917 г. икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, однако потом ее передали в реставрационные мастерские и в Третьяковскую галерею. В 1914 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке.

17 июля издание «Вперед» Сергиева Посада сообщило, что «Святую Троицу» разместили в Лавре в специальном стеклянном саркофаге. Во время проповеди патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что икону Рублева привезли в Сергиев Посад по его ходатайству перед властями, передают «РИА Новости». Минкультуры сообщило, что икону отправили в Лавру в специальной климатической витрине.

РПЦ направила запрос на перевозку иконы в Сергиеву Лавру в мае этого года. 24 мая в Третьяковской галерее прошел реставрационный совет, на котором сотрудники заявили, что икону перевозить нельзя: по их мнению, обеспечить нужные условия по температуре и влажности можно только в условиях музея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных