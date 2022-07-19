«Святая Троица» Рублева вернулась в Третьяковскую галерею

«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 годами. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. До революции 1917 г. икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, однако потом ее передали в реставрационные мастерские и в Третьяковскую галерею. В 1914 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке.