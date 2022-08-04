YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова

В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. По его словам, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса». Под ограничениями на YouTube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.