YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова
Блогер Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, сообщил, что его YouTube-канал удален за нарушения правил платформы.
«Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален», – говорится в сообщении видеохостинга блогеру, скриншот которого он выложил в своем Telegram-канале.
В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. По его словам, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса». Под ограничениями на YouTube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».
Накануне замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что вместо того чтобы блокировать YouTube в России, следует принять меры для того, чтобы ослабить его «гегемонию».
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