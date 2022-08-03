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В Госдуме предложили ослабить «гегемонию» YouTube вместо его блокировки

Ведомости

Вместо того чтобы блокировать YouTube в России, следует принять меры для того, чтобы ослабить его «гегемонию», написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Вместо того чтобы усложнить доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича — сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов», — написал Горелкин. Он также добавил, что верит, что никому из россиян не придется использовать VPN для просмотра контента с YouTube.

Основную проблему Горелкин видит в применении россиянами VPN-сервисов, которые «используются для похищения у пользователей персональных данных и личной информации». По его мнению, сервисы, созданные для обхода блокировок, финансируются из США.

В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных