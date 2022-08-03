В Госдуме предложили ослабить «гегемонию» YouTube вместо его блокировки

«Вместо того чтобы усложнить доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича — сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов», — написал Горелкин. Он также добавил, что верит, что никому из россиян не придется использовать VPN для просмотра контента с YouTube.