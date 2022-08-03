В Госдуме предложили ослабить «гегемонию» YouTube вместо его блокировки
Вместо того чтобы блокировать YouTube в России, следует принять меры для того, чтобы ослабить его «гегемонию», написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Вместо того чтобы усложнить доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича — сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов», — написал Горелкин. Он также добавил, что верит, что никому из россиян не придется использовать VPN для просмотра контента с YouTube.
Основную проблему Горелкин видит в применении россиянами VPN-сервисов, которые «используются для похищения у пользователей персональных данных и личной информации». По его мнению, сервисы, созданные для обхода блокировок, финансируются из США.
В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».
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