YouTube заблокировал канал режиссера Кеосаяна
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна «Кеосаян daily», сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в 'сообществе' принято. А он только рад», — написала Симоньян.
Евросоюз и Австралия ввели против Кеосаяна персональные санкции после начала спецоперации на Украине. В июне 2022 г. МИД Казахстана включил режиссера в список нежелательных персон. С 8 июля 2022 г. он также находится под санкциями Канады.
В марте пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил о начале блокировки каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. По его словам, с видеохостинга будут удаляться материалы о событиях на Украине, которые «не соответствуют политике сервиса».
2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouTube находятся множество аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
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