РБК: компания IMAX запретила показ фильмов в России в одноименном формате

При этом гендиректор киносети уверен, что IMAX вернется на российский рынок при первой же возможности. Но в таком случае прокатчик намерен пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Васясин уточнил, что если IMAX не вернется, то киносеть будет судиться с компанией. «У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — подчеркнул гендиректор.