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РБК: компания IMAX запретила показ фильмов в России в одноименном формате

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Компания IMAX запретила кинотеатрам использовать одноименный формат в России для трансляции фильмов. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Отмечается, что оборудование для показа кино в формате IMAX принадлежит российским прокатчикам, однако для трансляции фильмов в этом формате нужно разрешения от канадской компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя», — сказал Васясин. 

По его словам, запрет компании распространяется не только на зарубежные, но и на отечественные картины. В качестве примера Васянин привел фильмы «Движение вверх» и «Сталинград», которые нельзя показывать в IMAX из-за «прямого запрета со стороны компании».

При этом гендиректор киносети уверен, что IMAX вернется на российский рынок при первой же возможности. Но в таком случае прокатчик намерен пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Васясин уточнил, что если IMAX не вернется, то киносеть будет судиться с компанией. «У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — подчеркнул гендиректор. 

IMAX — киноформат, при котором изображение становится более ярким, четким и создает эффект погружения для зрителя за счет большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология принадлежит одноименной канадской компании. Кроме того, их права распространяются на оборудование для показа фильмов в таком формате и даже колонки, создающие объемный звук.

1 июня IMAX ушла из России. Информацию подтвердил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев. Он также рассказал, что все сотрудники компании в России были уволены, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку переехало в Лондон.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. В конце июня АВК заявила, что число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных