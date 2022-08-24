Церемонию вручения ТЭФИ в этом году отменили
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в этом году не состоится, об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».
«В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал Швыдкой. Ранее в мае он сказал, что церемония вручения ТЭФИ, которая должна была состояться в мае/июне, откладывается до окончания специальной военной операции на территории Украины. Тогда он отметил, что «атмосфера повышенной радости», которой всегда сопровождается церемония, в нынешних условиях неуместна.
Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 г. Премия должна была стать аналогом американской телевизионной премии «Эмми». Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.
Последняя церемония вручения ТЭФИ состоялась в октябре 2019 г. После этого в 2020 г. ее перенесли на май 2021 г. из-за пандемии коронавируса, позже вручение премии вновь перенесли. В результате в конце 2021 г. Швыдкой сообщил СМИ, что церемония может пройти в мае/июне 2022 г.
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