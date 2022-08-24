Церемонию вручения ТЭФИ в этом году отменили

«В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал Швыдкой. Ранее в мае он сказал, что церемония вручения ТЭФИ, которая должна была состояться в мае/июне, откладывается до окончания специальной военной операции на территории Украины. Тогда он отметил, что «атмосфера повышенной радости», которой всегда сопровождается церемония, в нынешних условиях неуместна.