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Церемонию вручения ТЭФИ в этом году отменили

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Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в этом году не состоится, об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».

«В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал Швыдкой. Ранее в мае он сказал, что церемония вручения ТЭФИ, которая должна была состояться в мае/июне, откладывается до окончания специальной военной операции на территории Украины. Тогда он отметил, что «атмосфера повышенной радости», которой всегда сопровождается церемония, в нынешних условиях неуместна.

Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 г. Премия должна была стать аналогом американской телевизионной премии «Эмми». Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

Последняя церемония вручения ТЭФИ состоялась в октябре 2019 г. После этого в 2020 г. ее перенесли на май 2021 г. из-за пандемии коронавируса, позже вручение премии вновь перенесли. В результате в конце 2021 г. Швыдкой сообщил СМИ, что церемония может пройти в мае/июне 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных