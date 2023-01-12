В первый день продаж были раскуплены 1,4 млн копий книги принца Гарри
Принц Гарри установил рекорд со своими мемуарами «Запасной» (Spare) после того, как англоязычная версия разошлась тиражом более 1,4 млн экземпляров в первый день продаж, передает CNN.
Рекордные продажи охватили все форматы книги — бумажные, аудио и электронные — в США, Канаде и Великобритании, согласно заявлению, опубликованному издателем книги Penguin Random House.
Мемуары принца Гарри официально поступили в продажу во вторник, 10 января, а некоторые магазины в Лондоне открылись в полночь в ожидании высокого спроса. Копии испанской версии были выпущены несколькими днями ранее, что привело к «буре заголовков и разоблачений в мировых СМИ».
СNN также привел данные о том, что книга экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land, издательство Crown) в первый день продаж в 2020 г. была продана в количестве 887 000 экземпляров во всех форматах.
Ранее стало известно, что принц в своих мемуарах рассказывал о службе в Афганистане, во время которой убил 25 человек. Принц Гарри заявил, что не гордится и не стыдится этого факта. По его словам, во время боя он думал о них не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которые были сняты с доски. Убитыми оказались боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).