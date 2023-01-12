В первый день продаж были раскуплены 1,4 млн копий книги принца Гарри

Ранее стало известно, что принц в своих мемуарах рассказывал о службе в Афганистане, во время которой убил 25 человек. Принц Гарри заявил, что не гордится и не стыдится этого факта. По его словам, во время боя он думал о них не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которые были сняты с доски. Убитыми оказались боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).