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В первый день продаж были раскуплены 1,4 млн копий книги принца Гарри

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Принц Гарри установил рекорд со своими мемуарами «Запасной» (Spare) после того, как англоязычная версия разошлась тиражом более 1,4 млн экземпляров в первый день продаж, передает CNN.

Рекордные продажи охватили все форматы книги — бумажные, аудио и электронные — в США, Канаде и Великобритании, согласно заявлению, опубликованному издателем книги Penguin Random House.

Мемуары принца Гарри официально поступили в продажу во вторник, 10 января, а некоторые магазины в Лондоне открылись в полночь в ожидании высокого спроса. Копии испанской версии были выпущены несколькими днями ранее, что привело к «буре заголовков и разоблачений в мировых СМИ».

СNN также привел данные о том, что книга экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land, издательство Crown) в первый день продаж в 2020 г. была продана в количестве 887 000 экземпляров во всех форматах.

Ранее стало известно, что принц в своих мемуарах рассказывал о службе в Афганистане, во время которой убил 25 человек. Принц Гарри заявил, что не гордится и не стыдится этого факта. По его словам, во время боя он думал о них не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которые были сняты с доски. Убитыми оказались боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных