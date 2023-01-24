В Premier назначен и. о. гендиректора

Premier был запущен в августе 2018 г. Видеосервис выпустил свыше 50 оригинальных проектов, из которых 30 вышли в прошлом году. В их числе «ЮЗЗЗ», «Капельник», «Игра на выживание - 2» и др. По итогам 2022 г. число платящих подписчиков платформы увеличилось на 45% – до 3,6 млн, а выручка выросла на 22% к 2021 г.