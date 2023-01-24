Газета
Медиа

В Premier назначен и. о. гендиректора

Ведомости

Сергей Стамболцян назначен исполняющим обязанности генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит видеосервис. К работе Стамболцян приступит 4 февраля, уточнили в компании.

Стамболцян с октября 2022 г. занимает должность директора по продукту Premier. До этого он больше года работал в команде «Газпром-медиа» над созданием продуктов на основе данных и развитием технологий цифровых активов. В компании отметили, что у Стамболцяна более 15 лет опыта работы в компаниях технологического сектора.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников в холдинге «Газпром-медиа» сообщили, что Софья Митрофанова, занимавшая пост генерального директора Premier с августа 2021 г., покинет компанию 4 февраля 2023 г. Как рассказали собеседники, эта инициатива самой Митрофановой, которая хочет стать независимым продюсером.

Митрофанова подтвердила «Ведомостям», что покидает компанию по собственному желанию. Свое решение она объяснила тем, что хочет «большего погружения в продюсирование».

Premier был запущен в августе 2018 г. Видеосервис выпустил свыше 50 оригинальных проектов, из которых 30 вышли в прошлом году. В их числе «ЮЗЗЗ», «Капельник», «Игра на выживание - 2» и др. По итогам 2022 г. число платящих подписчиков платформы увеличилось на 45% – до 3,6 млн, а выручка выросла на 22% к 2021 г.

Ранее по теме: У видеосервиса Premier снова меняется руководитель

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных