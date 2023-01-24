В Premier назначен и. о. гендиректора
Сергей Стамболцян назначен исполняющим обязанности генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит видеосервис. К работе Стамболцян приступит 4 февраля, уточнили в компании.
Стамболцян с октября 2022 г. занимает должность директора по продукту Premier. До этого он больше года работал в команде «Газпром-медиа» над созданием продуктов на основе данных и развитием технологий цифровых активов. В компании отметили, что у Стамболцяна более 15 лет опыта работы в компаниях технологического сектора.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников в холдинге «Газпром-медиа» сообщили, что Софья Митрофанова, занимавшая пост генерального директора Premier с августа 2021 г., покинет компанию 4 февраля 2023 г. Как рассказали собеседники, эта инициатива самой Митрофановой, которая хочет стать независимым продюсером.
Митрофанова подтвердила «Ведомостям», что покидает компанию по собственному желанию. Свое решение она объяснила тем, что хочет «большего погружения в продюсирование».
Premier был запущен в августе 2018 г. Видеосервис выпустил свыше 50 оригинальных проектов, из которых 30 вышли в прошлом году. В их числе «ЮЗЗЗ», «Капельник», «Игра на выживание - 2» и др. По итогам 2022 г. число платящих подписчиков платформы увеличилось на 45% – до 3,6 млн, а выручка выросла на 22% к 2021 г.