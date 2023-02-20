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Компания-производитель «Что было дальше?» уйдет из YouTube

Ведомости

Продакшн-компании Medium Quality, которая занимается производством видеопроектов «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и др., приняла решение уйти из YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

«В течение года на платформе появится еще больше популярных авторов различных тематик. В частности, свой уникальный контент в VK Видео представляет крупнейший производитель развлекательных шоу — Medium Quality. На платформе появятся более 20 проектов», – сказано в сообщении.  

Уточняется, что в течение какого-то времени контент производителя еще будет дублироваться на YouTubе и в «VK видео», однако со временем он станет доступен эксклюзивно на российской площадке. Medium Quality также анонсировала выпуск нового проекта, который будет представлен только в «VK видео». 

В декабре 2022 г. VK подписала договор о приобретении доли в 51% в Medium Quality. Уточнялось, что эта сделка позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ «VK Видео», «VK Клипы» и других медиаресурсов холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных