Компания-производитель «Что было дальше?» уйдет из YouTube
Продакшн-компании Medium Quality, которая занимается производством видеопроектов «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и др., приняла решение уйти из YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе VK.
«В течение года на платформе появится еще больше популярных авторов различных тематик. В частности, свой уникальный контент в VK Видео представляет крупнейший производитель развлекательных шоу — Medium Quality. На платформе появятся более 20 проектов», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в течение какого-то времени контент производителя еще будет дублироваться на YouTubе и в «VK видео», однако со временем он станет доступен эксклюзивно на российской площадке. Medium Quality также анонсировала выпуск нового проекта, который будет представлен только в «VK видео».
В декабре 2022 г. VK подписала договор о приобретении доли в 51% в Medium Quality. Уточнялось, что эта сделка позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ «VK Видео», «VK Клипы» и других медиаресурсов холдинга.