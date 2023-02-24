Голливуд снимет новые фильмы по вселенной «Властелин колец»

Пока за проектом не закреплен ни один режиссер, при этом Джексон, а также работавшие вместе с ним над трилогией Фрэн Уолш и Филипп Бойенс рассказали изданию, что Warner Bros. и Embracer держали их в курсе о «каждом шаге на этом пути».