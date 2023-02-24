Газета
Медиа

Голливуд снимет новые фильмы по вселенной «Властелин колец»

Ведомости

Голливудская киностудия Warner Bros. выпустит несколько новых фильмов по вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», пишет Variety.

Как отмечает издание, об этом рассказал CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. По его словам, руководство студии заключило сделку на съемку «нескольких» фильмов по мотивам книг Толкина. Права на книги приобрела шведская Embracer Group. Кинопроизводством займется New Line Cinema, лейбл Warner Bros., работавший над трилогией режиссера Питера Джексона 2001-2003 гг., которая собрала в мировом прокате свыше $3 млрд и выиграла 17 премий «Оскар» (из 30 номинаций).

Пока за проектом не закреплен ни один режиссер, при этом Джексон, а также работавшие вместе с ним над трилогией Фрэн Уолш и Филипп Бойенс рассказали изданию, что Warner Bros. и Embracer держали их в курсе о «каждом шаге на этом пути».

В самой Warner Bros. считают, что, несмотря на масштаб и детали фильмов Джексона, вселенная Толкина осталась «в значительной степени неисследованной». В Embracer Group отметили, что при работе над новыми картинами будут «чтить прошлое, смотреть в будущее и придерживаться высочайшего уровня качества и производственных ценностей».

Спустя десять лет после экранизации «Властелина колец» Джексон снял трилогию «Хоббит» по мотивам повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Сборы составили почти $3 млрд. В сентябре прошлого года на Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» с бюджетом свыше $700 млн. Его средняя оценка на «Кинопоиске» – 6,2 балла, на IMDb – 6,9.

Ранее по теме: Совфед предложил отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных