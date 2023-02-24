Голливуд снимет новые фильмы по вселенной «Властелин колец»
Голливудская киностудия Warner Bros. выпустит несколько новых фильмов по вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», пишет Variety.
Как отмечает издание, об этом рассказал CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. По его словам, руководство студии заключило сделку на съемку «нескольких» фильмов по мотивам книг Толкина. Права на книги приобрела шведская Embracer Group. Кинопроизводством займется New Line Cinema, лейбл Warner Bros., работавший над трилогией режиссера Питера Джексона 2001-2003 гг., которая собрала в мировом прокате свыше $3 млрд и выиграла 17 премий «Оскар» (из 30 номинаций).
Пока за проектом не закреплен ни один режиссер, при этом Джексон, а также работавшие вместе с ним над трилогией Фрэн Уолш и Филипп Бойенс рассказали изданию, что Warner Bros. и Embracer держали их в курсе о «каждом шаге на этом пути».
В самой Warner Bros. считают, что, несмотря на масштаб и детали фильмов Джексона, вселенная Толкина осталась «в значительной степени неисследованной». В Embracer Group отметили, что при работе над новыми картинами будут «чтить прошлое, смотреть в будущее и придерживаться высочайшего уровня качества и производственных ценностей».
Спустя десять лет после экранизации «Властелина колец» Джексон снял трилогию «Хоббит» по мотивам повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Сборы составили почти $3 млрд. В сентябре прошлого года на Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» с бюджетом свыше $700 млн. Его средняя оценка на «Кинопоиске» – 6,2 балла, на IMDb – 6,9.