Роскомнадзор подтвердил отмену «нулевых актов» для интернет-рекламы

Согласно закону о маркировке интернет-рекламы (вступил в силу 1 сентября 2022 г.), рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных сетей должны получать индивидуальные идентификаторы (токены) для учета данных и ежемесячно передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. В том числе участники рынка интернет-рекламы на текущий момент обязаны ежемесячно подавать в ЕРИР «нулевые отчеты» по тем интеграциям или партнерским материалам, которые оплачены единожды и не удаляются со страницы в интернете после истечения контракта с рекламодателем.