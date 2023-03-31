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Роскомнадзор подтвердил отмену «нулевых актов» для интернет-рекламы

Ведомости

К маю Роскомнадзор планирует прекратить ежемесячную передачу «нулевых актов» в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил представитель этой службы. При этом участники рынка должны будут продолжать каждый месяц отправлять туда статистику по просмотрам рекламного материала, напомнили в РКН.

О том, что рекламодатели, рекламные агентства и блогеры перестанут формировать «нулевые акты» для отчетности по интернет-рекламе, сообщил представитель РКН на встрече с участниками рынка 29 марта. Об этом ранее «Ведомостям» рассказала присутствовавшая на встрече юрист Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Анастасия Красникова.

Согласно закону о маркировке интернет-рекламы (вступил в силу 1 сентября 2022 г.), рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных сетей должны получать индивидуальные идентификаторы (токены) для учета данных и ежемесячно передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. В том числе участники рынка интернет-рекламы на текущий момент обязаны ежемесячно подавать в ЕРИР «нулевые отчеты» по тем интеграциям или партнерским материалам, которые оплачены единожды и не удаляются со страницы в интернете после истечения контракта с рекламодателем.

Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб. Динамику к прошлому году в АРИР не указали, поскольку в 2021 г. оценка этого сегмента рынка не проводилась. Кроме того, в 2022 г. была изменена методология оценки: впервые в объем рынка был включен сегмент нативной рекламы.

Весь рекламный рынок, по данным АКАР, по итогам 2022 г. снизился на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных