Роскомнадзор подтвердил отмену «нулевых актов» для интернет-рекламы
К маю Роскомнадзор планирует прекратить ежемесячную передачу «нулевых актов» в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил представитель этой службы. При этом участники рынка должны будут продолжать каждый месяц отправлять туда статистику по просмотрам рекламного материала, напомнили в РКН.
О том, что рекламодатели, рекламные агентства и блогеры перестанут формировать «нулевые акты» для отчетности по интернет-рекламе, сообщил представитель РКН на встрече с участниками рынка 29 марта. Об этом ранее «Ведомостям» рассказала присутствовавшая на встрече юрист Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Анастасия Красникова.
Согласно закону о маркировке интернет-рекламы (вступил в силу 1 сентября 2022 г.), рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных сетей должны получать индивидуальные идентификаторы (токены) для учета данных и ежемесячно передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. В том числе участники рынка интернет-рекламы на текущий момент обязаны ежемесячно подавать в ЕРИР «нулевые отчеты» по тем интеграциям или партнерским материалам, которые оплачены единожды и не удаляются со страницы в интернете после истечения контракта с рекламодателем.
Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб. Динамику к прошлому году в АРИР не указали, поскольку в 2021 г. оценка этого сегмента рынка не проводилась. Кроме того, в 2022 г. была изменена методология оценки: впервые в объем рынка был включен сегмент нативной рекламы.
Весь рекламный рынок, по данным АКАР, по итогам 2022 г. снизился на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента).