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Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста

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Twitter восстановил учетную запись рэпера Канье Уэста, которого в соцсети блокировали дважды. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, платформа восстановила учетную запись Канье Уэста в субботу, 29 июля. Это произошло примерно через восемь месяцев после блокировки аккаунта рэпера за нарушение политики компании. WSJ отмечает, что Уэст не сможет монетизировать свой аккаунт, а реклама не будет отображаться рядом с его сообщениями. По словам источника газеты, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как компания получила заверения в том, что он не будет распространять на ней антисемитские и другие оскорбительные высказывания.

В декабре прошлого года владелец Twitter Илон Маск сообщил, что снова заблокировал Канье Уэста в соцсети. Тогда он заявил, что «сделал все возможное», а Уэст «снова нарушил наши правила против призывов к насилию». До этого аккаунт Уэста был разблокирован 28 октября. Рэпер был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. СМИ связывали это с тем, что новым владельцем социальной сети стал Маск.

Маск ранее сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей. Bloomberg писал, что предприниматель намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Ранее разработчики платформы вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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