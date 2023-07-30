Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста

По данным издания, платформа восстановила учетную запись Канье Уэста в субботу, 29 июля. Это произошло примерно через восемь месяцев после блокировки аккаунта рэпера за нарушение политики компании. WSJ отмечает, что Уэст не сможет монетизировать свой аккаунт, а реклама не будет отображаться рядом с его сообщениями. По словам источника газеты, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как компания получила заверения в том, что он не будет распространять на ней антисемитские и другие оскорбительные высказывания.