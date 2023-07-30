Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста
Twitter восстановил учетную запись рэпера Канье Уэста, которого в соцсети блокировали дважды. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
По данным издания, платформа восстановила учетную запись Канье Уэста в субботу, 29 июля. Это произошло примерно через восемь месяцев после блокировки аккаунта рэпера за нарушение политики компании. WSJ отмечает, что Уэст не сможет монетизировать свой аккаунт, а реклама не будет отображаться рядом с его сообщениями. По словам источника газеты, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как компания получила заверения в том, что он не будет распространять на ней антисемитские и другие оскорбительные высказывания.
В декабре прошлого года владелец Twitter Илон Маск сообщил, что снова заблокировал Канье Уэста в соцсети. Тогда он заявил, что «сделал все возможное», а Уэст «снова нарушил наши правила против призывов к насилию». До этого аккаунт Уэста был разблокирован 28 октября. Рэпер был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. СМИ связывали это с тем, что новым владельцем социальной сети стал Маск.
Маск ранее сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей. Bloomberg писал, что предприниматель намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Ранее разработчики платформы вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу.