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Сукачев попросил прощения за срыв концерта в Карелии

Ведомости

Музыкант Гарик Сукачев (настоящее имя – Игорь Сукачев) записал видеообращение из больницы после того, как его экстренно госпитализировали. Ролик опубликован на странице артиста во «ВКонтакте».

Сукачев попросил прощения за то, что не смог выступить на концерте Рускеала в Карелии, и пообещал организовать новое выступление в регионе после выздоровления. В видеозаписи Сукачев лежит на больничной койке.

«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестр там. Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем», – заявил артист.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. В сообщении на странице музыканта говорилась, что госпитализация связана с ухудшением состояния здоровья, точные причины там указаны не были.

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Впоследствии представительство музыканта сообщило, что купленные билеты «подлежат возврату однозначно». В итоге концерт решили провести в формате «Народное караоке» со свободным входом для всех.

Сукачев – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Неприкасаемые». Также является основателем группы «Бригада С».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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