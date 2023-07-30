Сукачев попросил прощения за срыв концерта в Карелии

«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестр там. Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем», – заявил артист.