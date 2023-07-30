Сукачев попросил прощения за срыв концерта в Карелии
Музыкант Гарик Сукачев (настоящее имя – Игорь Сукачев) записал видеообращение из больницы после того, как его экстренно госпитализировали. Ролик опубликован на странице артиста во «ВКонтакте».
Сукачев попросил прощения за то, что не смог выступить на концерте Рускеала в Карелии, и пообещал организовать новое выступление в регионе после выздоровления. В видеозаписи Сукачев лежит на больничной койке.
«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестр там. Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем», – заявил артист.
О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. В сообщении на странице музыканта говорилась, что госпитализация связана с ухудшением состояния здоровья, точные причины там указаны не были.
Впоследствии представительство музыканта сообщило, что купленные билеты «подлежат возврату однозначно». В итоге концерт решили провести в формате «Народное караоке» со свободным входом для всех.
Сукачев – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Неприкасаемые». Также является основателем группы «Бригада С».