Законопроект об охлаждающих фразах в банковской рекламе кредитов внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает банки использовать охлаждающие фразы в рекламе кредитов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект, разработанный депутатами Госдумы совместно с сенаторами, предлагает внести поправки в ст. 28 Федерального закона «О рекламе».
Охлаждающую фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» предлагается размещать на не менее 7% от площади всей рекламы, для рекламы на радио или телевидении – продолжительностью не менее 5 секунд, говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что законопроект направлен «на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».
В случае принятия документа банкам придется указывать в рекламе кредитов или займа сведения с призывом ознакомиться со всеми условиями предоставления услуги на информационном ресурсе. Этот блок должен составлять не менее 5% от размера самой рекламы, а в теле- и радиопрограммах – иметь продолжительность не менее 3 секунд, если указывается хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.
Отмечается, что, по данным Центробанка, в первом полугодии 2023 г. общее количество заемщиков достигло 47 млн человек.
«При этом в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более», – добавили авторы проекта.
Как ранее «Ведомостям» сообщал представитель ФАС, действующая редакция ст. 28 закона «О рекламе» не позволяет финансовым организациям сделать рекламу услуг понятной для потребителя. Сейчас в дисклеймерах необходимо указывать слишком большой объем информации, поэтому рекламодатели используют мелкий шрифт, поясняет он: «Такая подача текста трудночитаема, в особенности из-за того, что дисклеймеры демонстрируются на экране в течение короткого времени».