Законопроект об охлаждающих фразах в банковской рекламе кредитов внесен в ГД

В случае принятия документа банкам придется указывать в рекламе кредитов или займа сведения с призывом ознакомиться со всеми условиями предоставления услуги на информационном ресурсе. Этот блок должен составлять не менее 5% от размера самой рекламы, а в теле- и радиопрограммах – иметь продолжительность не менее 3 секунд, если указывается хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.