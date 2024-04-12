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Законопроект об охлаждающих фразах в банковской рекламе кредитов внесен в ГД

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает банки использовать охлаждающие фразы в рекламе кредитов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект, разработанный депутатами Госдумы совместно с сенаторами, предлагает внести поправки в ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

Охлаждающую фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» предлагается размещать на не менее 7% от площади всей рекламы, для рекламы на радио или телевидении – продолжительностью не менее 5 секунд, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен «на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».

В случае принятия документа банкам придется указывать в рекламе кредитов или займа сведения с призывом ознакомиться со всеми условиями предоставления услуги на информационном ресурсе. Этот блок должен составлять не менее 5% от размера самой рекламы, а в теле- и радиопрограммах – иметь продолжительность не менее 3 секунд, если указывается хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.

Отмечается, что, по данным Центробанка, в первом полугодии 2023 г. общее количество заемщиков достигло 47 млн человек.

«При этом в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более», – добавили авторы проекта.

Как ранее «Ведомостям» сообщал представитель ФАС, действующая редакция ст. 28 закона «О рекламе» не позволяет финансовым организациям сделать рекламу услуг понятной для потребителя. Сейчас в дисклеймерах необходимо указывать слишком большой объем информации, поэтому рекламодатели используют мелкий шрифт, поясняет он: «Такая подача текста трудночитаема, в особенности из-за того, что дисклеймеры демонстрируются на экране в течение короткого времени».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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