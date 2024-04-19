Фестиваль «Пикник Афиши» состоится впервые с 2019 года

Состав исполнителей и групп пока неизвестен, но организаторы заявляют, что на сцене будут как легенды фестиваля, так и новые и будущие звезды русскоязычной сцены. Проведение фестиваля в 2024 г. станет юбилейным – «Пикнику» в этом году исполняется 20 лет.