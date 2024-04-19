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Фестиваль «Пикник Афиши» состоится впервые с 2019 года

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Музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в Москве и Санкт-Петербурге впервые с 2019 г., сообщили организаторы.

Московское мероприятие должно состояться с 3 по 4 августа в «Лужниках». Стоимость билета на два дня начинается от 6500 руб. В Петербурге фестиваль пройдет с 10 по 11 августа в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове, цены билетов начинаются от 5000 руб.

Состав исполнителей и групп пока неизвестен, но организаторы заявляют, что на сцене будут как легенды фестиваля, так и новые и будущие звезды русскоязычной сцены. Проведение фестиваля в 2024 г. станет юбилейным – «Пикнику» в этом году исполняется 20 лет.

«Пикник Афиши» проводился в Москве с 2004 г. Согласно странице мероприятия во «В контакте», это один из крупнейших музыкальных фестивалей на открытом воздухе в Москве. Последний раз он проводился в 2019 г. Тогда хедлайнером фестиваля стала британская рок-группа The Cure.

В 2020 и 2021 гг. был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 г. фестиваль также не состоялся. По заявлению организаторов, в «нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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