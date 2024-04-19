Фестиваль «Пикник Афиши» состоится впервые с 2019 года
Музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в Москве и Санкт-Петербурге впервые с 2019 г., сообщили организаторы.
Московское мероприятие должно состояться с 3 по 4 августа в «Лужниках». Стоимость билета на два дня начинается от 6500 руб. В Петербурге фестиваль пройдет с 10 по 11 августа в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове, цены билетов начинаются от 5000 руб.
Состав исполнителей и групп пока неизвестен, но организаторы заявляют, что на сцене будут как легенды фестиваля, так и новые и будущие звезды русскоязычной сцены. Проведение фестиваля в 2024 г. станет юбилейным – «Пикнику» в этом году исполняется 20 лет.
«Пикник Афиши» проводился в Москве с 2004 г. Согласно странице мероприятия во «В контакте», это один из крупнейших музыкальных фестивалей на открытом воздухе в Москве. Последний раз он проводился в 2019 г. Тогда хедлайнером фестиваля стала британская рок-группа The Cure.
В 2020 и 2021 гг. был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 г. фестиваль также не состоялся. По заявлению организаторов, в «нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно».