Telegram не удалил около 120 000 противоправных материалов по требованию РКН

Ранее в декабре 2023 г. мировой судья в Москве по запросу Роскомнадзора оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, причина стала известна только в марте 2024 г. Ведомство, как оказалось, выявило в публикациях в Telegram-каналах ложную информацию о российских военных, которые погибли на территории Украины во время проведения спецоперации.