Telegram не удалил около 120 000 противоправных материалов по требованию РКН
Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram не удалил около 120 000 противоправных материалов после требования Роскомнадзора, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов в Telegram/Telegraph – около 120 000», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. за неудаление противоправного контента по итогам прошлого года составила 8 млн руб. после 15 млн руб. в 2022 г.
Ранее в декабре 2023 г. мировой судья в Москве по запросу Роскомнадзора оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, причина стала известна только в марте 2024 г. Ведомство, как оказалось, выявило в публикациях в Telegram-каналах ложную информацию о российских военных, которые погибли на территории Украины во время проведения спецоперации.