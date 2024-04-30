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Telegram не удалил около 120 000 противоправных материалов по требованию РКН

Ведомости

Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram не удалил около 120 000 противоправных материалов после требования Роскомнадзора, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов в Telegram/Telegraph – около 120 000», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. за неудаление противоправного контента по итогам прошлого года составила 8 млн руб. после 15 млн руб. в 2022 г.

Видеохостинг YouTube не удалил более 60 000 таких метериалов, а Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия» – 187.

Ранее в декабре 2023 г. мировой судья в Москве по запросу Роскомнадзора оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, причина стала известна только в марте 2024 г. Ведомство, как оказалось, выявило в публикациях в Telegram-каналах ложную информацию о российских военных, которые погибли на территории Украины во время проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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