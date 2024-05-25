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«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Анора» Шона Бэйкера

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Фильм «Анора» (2024 г., США) с российскими актерами кинорежиссера Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля, пишет Le Monde.

«Анора» названа в честь своей героини, молодой стриптизерши из Бруклина. «Тривиальная сказка, переходящая в комедийный боевик» рассказывает о встрече проститутки и сына российского олигарха, пишет обозреватель Le Monde. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова – эпизодические. 

Награду за лучшую женскую роль отдали актрисам драмы «Эмилия Перес» Жака Одиара. Приз за лучшую мужскую роль получил Джесси Племонс за роль в фильме «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.

Приз за лучший сценарий получила «Субстанция» Корали Фаржеа. Лучшим режиссером был объявлен Мигел Гомеш за картину «Большое путешествие». Почетную «Золотую пальмовую ветвь» получил Джордж Лукас.

В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» получила Жюстин Трие за фильм «Анатомия падения». Лучшим актером стал Кодзи Якусе («Идеальные дни»), актрисой – Мерве Диздар («О сухой траве»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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