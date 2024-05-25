«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Анора» Шона Бэйкера

«Анора» названа в честь своей героини, молодой стриптизерши из Бруклина. «Тривиальная сказка, переходящая в комедийный боевик» рассказывает о встрече проститутки и сына российского олигарха, пишет обозреватель Le Monde. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова – эпизодические.