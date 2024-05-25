«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Анора» Шона Бэйкера
Фильм «Анора» (2024 г., США) с российскими актерами кинорежиссера Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля, пишет Le Monde.
«Анора» названа в честь своей героини, молодой стриптизерши из Бруклина. «Тривиальная сказка, переходящая в комедийный боевик» рассказывает о встрече проститутки и сына российского олигарха, пишет обозреватель Le Monde. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова – эпизодические.
Награду за лучшую женскую роль отдали актрисам драмы «Эмилия Перес» Жака Одиара. Приз за лучшую мужскую роль получил Джесси Племонс за роль в фильме «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.
Приз за лучший сценарий получила «Субстанция» Корали Фаржеа. Лучшим режиссером был объявлен Мигел Гомеш за картину «Большое путешествие». Почетную «Золотую пальмовую ветвь» получил Джордж Лукас.
В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» получила Жюстин Трие за фильм «Анатомия падения». Лучшим актером стал Кодзи Якусе («Идеальные дни»), актрисой – Мерве Диздар («О сухой траве»).