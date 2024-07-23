ФАС возбудила дело против телеканала «ТВ Центр» из-за громкости рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе анализа эфира телеканала «ТВ Центр» выяснила, что громкость рекламы «существенно превышала» средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. ФАС возбудила в отношении телеканала «ТВ Центр» дело по признакам нарушения рекламного законодательства», – говорится в сообщении.
В случае установления вины рекламораспространителю грозит административная ответственность.
В середине июля стало известно, что ФАС прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, и Альфа-банка из-за рекламного ролика. Но комиссия пришла к выводу, что он отвечает всем требованиям рекламы.