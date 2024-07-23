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ФАС возбудила дело против телеканала «ТВ Центр» из-за громкости рекламы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе анализа эфира телеканала «ТВ Центр» выяснила, что громкость рекламы «существенно превышала» средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. ФАС возбудила в отношении телеканала «ТВ Центр» дело по признакам нарушения рекламного законодательства», – говорится в сообщении.

В случае установления вины рекламораспространителю грозит административная ответственность.

В середине июля стало известно, что ФАС прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, и Альфа-банка из-за рекламного ролика. Но комиссия пришла к выводу, что он отвечает всем требованиям рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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