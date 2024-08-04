Объем рынка кинопроката в России с начала года превысил 28 млрд рублей
С начала 2024 г. объем рынка кинопроката в России составил почти 29 млрд руб., доля произведенных в стране фильмов составила 30%, рассказала ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.
За семь месяцев объем российского рынка кинопроката, как сообщила министр, составил 28,7 млрд руб., кинотеатры посетили 80,9 млн зрителей.
Доля фильмов азиатских стран в текущем году составляет 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны, а доля по сборам и зрителям находится на уровне 18%, добавила Любимова. По итогам прошлого года доля таких фильмов достигала только 18%.
«Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведенные в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам», – отметила министр.
В конце декабря 2023 г. исполнительный директор государственного Фонда кино Федор Соснов сообщил, что в прошлом году российские релизы собрали в прокате 27,9 млрд руб., что составило 72% от совокупного бокс-офиса. Общая касса кинотеатров достигла порядка 40 млрд руб. – это почти соответствует уровню сборов 2021 г. (40,7 млрд руб.).
1 января 2024 г. отечественные фильмы заработали в кинопрокате свыше 600 млн руб. Лидерами стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты».