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Bloomberg уволил репортера за выход до эмбарго текста об обмене заключенными

Ведомости

Руководство Bloomberg уволило репортера и приняло дисциплинарные меры в отношении других сотрудников агентства за преждевременную публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и западными странами. Об этом сообщается в письме главного редактора агентства Джона Миклетвейта, передает CNN.

Миклтвейт уточнил, что первоначальный материал, в котором сообщалось, что американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие заключенные были освобождены в рамках обмена, был размещен «преждевременно». Публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен, в результате которого они оказались на свободе.

«Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов», – подчеркнул главный редактор Bloomberg.

Миклетвейт не уточнил, кто из сотрудников был уволен. Источник издания сообщил, что это репортер Дженнифер Джейкобс, одна из авторов статьи, вышедшей 1 августа в 7:41 утра по североамериканскому восточному времени (15:41 мск). В публикации сообщалось, что обмен уже состоялся и Гершкович был освобожден. Вскоре после этого другой сотрудник агентства написал в соцсети X, что для него было большой честью помочь сообщить эту новость. Вскоре его пост был удален, а статью Bloomberg обновили, указав, что заключенные еще не были освобождены.

Собеседник CNN сообщил, что Белый дом заранее проинформировал репортеров из нескольких СМИ об обмене заключенными и наложил эмбарго на публикацию новостей. Сотрудники новостных изданий также договорились придержать новости об освобождении заключенных, чтобы не ставить обмен под угрозу. Газета The Wall Street Journal собиралась опубликовать материал об освобождении Гершковича, когда его увидят во время передачи в аэропорту Анкары.

После публикации статьи Bloomberg представители Белого дома позвонили в редакцию и попросили удалить материал, но агентство отказалось, что разочаровало администрацию США.

Миклетвейт сообщил, что лично извинился перед освобожденными в рамках обмена заключенными, а также перед главным редактором The Wall Street Journal Эммой Такер. Джейкобс заявила в соцсети X, что не хотела сделать ничего, что подвергало бы риску кого-либо из участников обмена.

1 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России – их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Агентство тогда также сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России).

Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся позднее 1 августа в Анкаре. Россия освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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