Bloomberg уволил репортера за выход до эмбарго текста об обмене заключенными

Миклетвейт не уточнил, кто из сотрудников был уволен. Источник издания сообщил, что это репортер Дженнифер Джейкобс, одна из авторов статьи, вышедшей 1 августа в 7:41 утра по североамериканскому восточному времени (15:41 мск). В публикации сообщалось, что обмен уже состоялся и Гершкович был освобожден. Вскоре после этого другой сотрудник агентства написал в соцсети X, что для него было большой честью помочь сообщить эту новость. Вскоре его пост был удален, а статью Bloomberg обновили, указав, что заключенные еще не были освобождены.