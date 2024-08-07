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Российские фильмы в июне – июле собрали максимальную кассу за три года

Ведомости

Кассовые сборы российских фильмов в июне – июле 2024 г. стали максимальными за последние три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

Объем рынка кинопроката за указанный период достиг 5,4 млрд руб. – на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2023 г., на 3 млрд больше, чем в 2022 г., и на 0,7 млрд руб. – чем в 2021 г. Российские кинотеатры в первые два месяца лета посетили 16,3 млн зрителей.

Лидерами летнего проката стали приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» и семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве».

За I квартал 2024 г. российские фильмы заработали в международном прокате $11 млн. Это в 2,1 раза больше сборов за аналогичный период 2023 г. По итогам всего 2023 г. международная кинокасса отечественного кино составила $17,6 млн. В топ-5 самых кассовых релизов вошли четыре мультфильма и один фильм ужасов. Возглавил рейтинг мультсериал «Маша и Медведь», бокс-офис сборников франшизы составил $2,77 млн. Самым прибыльным рынком для российских фильмов стала Латинская Америка. Бразилия принесла отечественным проектам $1,15 млн, Мексика – $1,06 млн. Третьим по общей кассе рынком стала Италия с результатом в $1,05 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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