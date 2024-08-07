Российские фильмы в июне – июле собрали максимальную кассу за три года
Кассовые сборы российских фильмов в июне – июле 2024 г. стали максимальными за последние три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
Объем рынка кинопроката за указанный период достиг 5,4 млрд руб. – на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2023 г., на 3 млрд больше, чем в 2022 г., и на 0,7 млрд руб. – чем в 2021 г. Российские кинотеатры в первые два месяца лета посетили 16,3 млн зрителей.
Лидерами летнего проката стали приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» и семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве».
За I квартал 2024 г. российские фильмы заработали в международном прокате $11 млн. Это в 2,1 раза больше сборов за аналогичный период 2023 г. По итогам всего 2023 г. международная кинокасса отечественного кино составила $17,6 млн. В топ-5 самых кассовых релизов вошли четыре мультфильма и один фильм ужасов. Возглавил рейтинг мультсериал «Маша и Медведь», бокс-офис сборников франшизы составил $2,77 млн. Самым прибыльным рынком для российских фильмов стала Латинская Америка. Бразилия принесла отечественным проектам $1,15 млн, Мексика – $1,06 млн. Третьим по общей кассе рынком стала Италия с результатом в $1,05 млн.