Таврин объяснил продажу бизнеса потребностью укрупнения
Владелец Kismet Capital Group Иван Таврин объяснил продажу активов холдинга «Медиа 1» потребностью укрупнения. Его слова приведены в сообщении пресс-службы группы.
«Многие индустрии консолидируются, и медиа – это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя», – сказал он.
Таврин также выразил мнение, что передача «Медиа 1» в новые руки является правильным решением в современных условиях. Это, по его словам, принесет больше возможностей для всех активов и интересную работу для коллектива компаний.
На все средства, вырученные от сделки он создаст фонд поддержки технологического предпринимательства и социальных проектов, написали Telegram-каналы. Это «Ведомостям» подтвердил представитель Kismet, но не стал раскрывать детали.
13 августа стало известно, что Kismet Capital Group заключила соглашение с группой инвесторов о продаже активов холдинга «Медиа 1». В их число входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери радио». Сумму сделки ни покупатели, ни сам Таврин в разговоре с «Ведомостями» не раскрыли.