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Фильм «Комната по соседству» Педро Альмодовара получил «Золотого льва»

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«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за лучший фильм получила «Комната по соседству» испанского режиссера Педро Альмодовара. Результаты опубликованы на сайте Венецианской биеннале.

Премия Большого жюри «Серебряный лев» была присуждена итальянскому режиссеру Мауре Дельперо за фильм «Вермильо». Приз за лучшую режиссерскую работу, «Серебряного льва», получил Брэди Корбет за фильм «Бруталист».

Награду за лучшую мужскую роль получил Венсан Линдон, за лучшую женскую роль – Николь Кидман. Награду за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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