Фильм «Комната по соседству» Педро Альмодовара получил «Золотого льва»

Премия Большого жюри «Серебряный лев» была присуждена итальянскому режиссеру Мауре Дельперо за фильм «Вермильо». Приз за лучшую режиссерскую работу, «Серебряного льва», получил Брэди Корбет за фильм «Бруталист».