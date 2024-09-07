Фильм «Комната по соседству» Педро Альмодовара получил «Золотого льва»
«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за лучший фильм получила «Комната по соседству» испанского режиссера Педро Альмодовара. Результаты опубликованы на сайте Венецианской биеннале.
Премия Большого жюри «Серебряный лев» была присуждена итальянскому режиссеру Мауре Дельперо за фильм «Вермильо». Приз за лучшую режиссерскую работу, «Серебряного льва», получил Брэди Корбет за фильм «Бруталист».
Награду за лучшую мужскую роль получил Венсан Линдон, за лучшую женскую роль – Николь Кидман. Награду за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега.