Россия поднимет в международных организациях вопрос хакерской атаки на ВГТРК
Россия поднимет вопрос хакерской атаки на ВГТРК в международных организациях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот вопрос [хакерской атаки] будет поднят на всех международных площадках. На всех: Организация Объединенных Наций (ООН), ЮНЕСКО», – сказала она журналистам.
Захарова считает, что «защитники прав и свобод журналистов», такие как ОБСЕ, Совет Европы, госдепартамент США, которые «обычно впрягаются по любому поводу», не выступят с коллективным обращением по поводу кибератаки на ВГТРК.
«Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им», – уточнила представитель МИДа.
Хакерская атака на ВГТРК произошла утром 7 октября. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили в представительстве компании. По состоянию на 12:50 мск сайты телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» недоступны: при заходе на сайт выдается ошибка 503 (сайт не может обработать запрос пользователя).
Как рассказал собеседник «Ведомостей» в ВГТРК, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают. Источники СМИ утверждали, что с серверов якобы были стерты все данные, включая резервные копии. В Кремле назвали атаку беспрецедентной.
Последний раз сервисы ВГТРК подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда хакерской атаке подверглись платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру», у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы».