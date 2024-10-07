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Россия поднимет в международных организациях вопрос хакерской атаки на ВГТРК

Ведомости

Россия поднимет вопрос хакерской атаки на ВГТРК в международных организациях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот вопрос [хакерской атаки] будет поднят на всех международных площадках. На всех: Организация Объединенных Наций (ООН), ЮНЕСКО», – сказала она журналистам.

Захарова считает, что «защитники прав и свобод журналистов», такие как ОБСЕ, Совет Европы, госдепартамент США, которые «обычно впрягаются по любому поводу», не выступят с коллективным обращением по поводу кибератаки на ВГТРК.

«Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им», – уточнила представитель МИДа.

Хакерская атака на ВГТРК произошла утром 7 октября. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили в представительстве компании. По состоянию на 12:50 мск сайты телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» недоступны: при заходе на сайт выдается ошибка 503 (сайт не может обработать запрос пользователя).

Как рассказал собеседник «Ведомостей» в ВГТРК, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают. Источники СМИ утверждали, что с серверов якобы были стерты все данные, включая резервные копии. В Кремле назвали атаку беспрецедентной.

Последний раз сервисы ВГТРК подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда хакерской атаке подверглись платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру», у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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