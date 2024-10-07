Россия поднимет в международных организациях вопрос хакерской атаки на ВГТРК

Как рассказал собеседник «Ведомостей» в ВГТРК, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают. Источники СМИ утверждали, что с серверов якобы были стерты все данные, включая резервные копии. В Кремле назвали атаку беспрецедентной.