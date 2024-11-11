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Режиссер второго сезона «Игры в кальмара» объяснил значение О и Х в декорациях

Ведомости

Во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» социальные различия, вызванные мировыми конфликтами и разногласиями, будут представлены с помощью новых декораций с большими буквами «О» и «Х». Это новое дополнение призваны подчеркнуть напряжение и разделение в мире. Об этом режиссер Хван Дон Хек рассказал изданию Yonhap.

Как объясняет режиссер, конфликты в мире происходят на фоне деления общества по разным признакам. Среди них религиозные убеждения, возраст, пол, географическое положение и социальный класс, отмечает Хван Дон Хек.

«Мы часто видим, как люди принимают чью-либо сторону и клеймят другую группу как неправую. Они проводят черту между тем, кто "О", а кто "Х", разделяя и нападая друг на друга», – заявляет режиссер.

Символом этого деления будет новый дизайн декораций – большие обозначения «О» и «Х» на полу огромного общежития участников, передает издание.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 г. и уже через два дня вошел в топ-10 самых популярных сериалов стримингового сервиса, заняв 8-е место. 27 дней потребовалось ему, чтобы всего через месяц занять 1-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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