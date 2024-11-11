Режиссер второго сезона «Игры в кальмара» объяснил значение О и Х в декорациях
Во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» социальные различия, вызванные мировыми конфликтами и разногласиями, будут представлены с помощью новых декораций с большими буквами «О» и «Х». Это новое дополнение призваны подчеркнуть напряжение и разделение в мире. Об этом режиссер Хван Дон Хек рассказал изданию Yonhap.
Как объясняет режиссер, конфликты в мире происходят на фоне деления общества по разным признакам. Среди них религиозные убеждения, возраст, пол, географическое положение и социальный класс, отмечает Хван Дон Хек.
«Мы часто видим, как люди принимают чью-либо сторону и клеймят другую группу как неправую. Они проводят черту между тем, кто "О", а кто "Х", разделяя и нападая друг на друга», – заявляет режиссер.
Символом этого деления будет новый дизайн декораций – большие обозначения «О» и «Х» на полу огромного общежития участников, передает издание.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 г. и уже через два дня вошел в топ-10 самых популярных сериалов стримингового сервиса, заняв 8-е место. 27 дней потребовалось ему, чтобы всего через месяц занять 1-е место.