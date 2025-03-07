Минцифры предложило закрепить контроль сборов за интернет-рекламу за РКН

Минцифры предложило закрепить контроль сборов за интернет-рекламу за РКНЭто не потребует увеличения штатной численности надзорной службы
Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по контролю за сборами за интернет-рекламу. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает внести изменения в положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предполагается, что Роскомнадзор будет наделен полномочиями по исчислению обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете и проведению мониторинга за полнотой и своевременностью их уплаты. Полномочия, предусмотренные проектом постановления, будут реализованы в рамках штатной численности РКН путем доработки единой системы учета интернет-рекламы.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.
Отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Также исключение коснется рекламы на сайтах изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы.