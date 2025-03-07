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Минцифры предложило закрепить контроль сборов за интернет-рекламу за РКН

Это не потребует увеличения штатной численности надзорной службы
Ведомости

Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по контролю за сборами за интернет-рекламу. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в положение ‎о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий ‎и массовых коммуникаций. Предполагается, что Роскомнадзор будет наделен полномочиями по исчислению обязательных отчислений ‎за распространение рекламы в интернете и проведению мониторинга ‎за полнотой и своевременностью их уплаты. Полномочия, предусмотренные проектом постановления, будут реализованы в рамках штатной численности РКН путем доработки единой системы учета интернет-рекламы.

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.

Отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Также исключение коснется рекламы на сайтах изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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