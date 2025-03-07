Минцифры предложило закрепить контроль сборов за интернет-рекламу за РКН

Ведомство предлагает внести изменения в положение ‎о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий ‎и массовых коммуникаций. Предполагается, что Роскомнадзор будет наделен полномочиями по исчислению обязательных отчислений ‎за распространение рекламы в интернете и проведению мониторинга ‎за полнотой и своевременностью их уплаты. Полномочия, предусмотренные проектом постановления, будут реализованы в рамках штатной численности РКН путем доработки единой системы учета интернет-рекламы.