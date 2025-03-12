МИА «Россия сегодня» зарегистрировала логотип «Эхо Москвы»

С марта 2022 г. на частоте «Эха Москвы» в столице и Московской области вещает радио Sputnik. Это произошло после того, как Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к ее сайту. С октября 2022 г. станция продолжила работу из-за границы под брендом «Эхо» (объединяет под собой независимые проекты журналистов прежней радиостанции).