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МИА «Россия сегодня» зарегистрировала логотип «Эхо Москвы»

Ведомости

Медиагруппа МИА «Россия сегодня» зарегистрировала логотип «Эхо Москвы», пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные Роспатента.

Исключительные права МИА на товарный знак «Эхо Москвы» установлены до 2033 г.

Медиагруппа подала заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы» в августе 2023 г. Бренд идентичен товарному знаку ЗАО «Эхо Москвы», срок действия которого истек 14 июля того же года.

МИА «Россия сегодня» объединяет русскоязычные ресурсы «РИА Новости», «Прайм» «ИноСМИ», а также международное новостное агентство и радио Sputnik. Главным редактором агентства является Маргарита Симоньян.

С марта 2022 г. на частоте «Эха Москвы» в столице и Московской области вещает радио Sputnik. Это произошло после того, как Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к ее сайту. С октября 2022 г. станция продолжила работу из-за границы под брендом «Эхо» (объединяет под собой независимые проекты журналистов прежней радиостанции).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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