МИА «Россия сегодня» зарегистрировала логотип «Эхо Москвы»
Медиагруппа МИА «Россия сегодня» зарегистрировала логотип «Эхо Москвы», пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные Роспатента.
Исключительные права МИА на товарный знак «Эхо Москвы» установлены до 2033 г.
Медиагруппа подала заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы» в августе 2023 г. Бренд идентичен товарному знаку ЗАО «Эхо Москвы», срок действия которого истек 14 июля того же года.
МИА «Россия сегодня» объединяет русскоязычные ресурсы «РИА Новости», «Прайм» «ИноСМИ», а также международное новостное агентство и радио Sputnik. Главным редактором агентства является Маргарита Симоньян.
С марта 2022 г. на частоте «Эха Москвы» в столице и Московской области вещает радио Sputnik. Это произошло после того, как Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к ее сайту. С октября 2022 г. станция продолжила работу из-за границы под брендом «Эхо» (объединяет под собой независимые проекты журналистов прежней радиостанции).