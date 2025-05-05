«Газпром-медиа холдинг» и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве
«Газпром-медиа холдинг» и индийская компания Only Much Louder (OML) заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор холдинга Александр Жаров и CEO OML Тушарр Кумар на полях первого Всемирного саммита аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), проходившего с 1 по 4 мая в Мумбаи, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Газпром-медиа».
OML является одной из ведущих индийских компаний в сфере новых медиа. Соглашение предусматривает совместную разработку контента, обмен каталогами артистов и блогеров для реализации общих проектов.
Александр Жаров назвал подписание меморандума «первым, но очень важным шагом» в развитии сотрудничества. Он отметил, что соглашение создает основу для партнерства между OML и блогерским агентством «Инсайт Люди», а также открывает возможности для расширения присутствия «Газпром-медиа» в Индии.
OML – индийская развлекательная компания, специализирующаяся на управлении артистами, организации мероприятий и производстве контента для комиков и музыкантов. Основанная в 2006 г. в Мумбаи, компания создает контент для крупных брендов, используя данные и аналитику для определения наиболее подходящего формата под целевую аудиторию. Компания организует мероприятия на различных площадках по всей стране, включая клубы и учебные заведения. Кроме того, OML занимается организацией фестивалей и музыкальных событий для таких брендов, как PUMA, Red Bull и NyKaa.
В 2024 г. стало известно о планах компании по расширению своей маркетинговой платформы для инфлюенсеров Hypothesis на международные рынки. К 2025 г. OML намерена выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и США.