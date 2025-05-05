«Газпром-медиа холдинг» и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве

OML – индийская развлекательная компания, специализирующаяся на управлении артистами, организации мероприятий и производстве контента для комиков и музыкантов. Основанная в 2006 г. в Мумбаи, компания создает контент для крупных брендов, используя данные и аналитику для определения наиболее подходящего формата под целевую аудиторию. Компания организует мероприятия на различных площадках по всей стране, включая клубы и учебные заведения. Кроме того, OML занимается организацией фестивалей и музыкальных событий для таких брендов, как PUMA, Red Bull и NyKaa.