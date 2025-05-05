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«Газпром-медиа холдинг» и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве

Ведомости

«Газпром-медиа холдинг» и индийская компания Only Much Louder (OML) заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор холдинга Александр Жаров и CEO OML Тушарр Кумар на полях первого Всемирного саммита аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), проходившего с 1 по 4 мая в Мумбаи, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Газпром-медиа».

OML является одной из ведущих индийских компаний в сфере новых медиа. Соглашение предусматривает совместную разработку контента, обмен каталогами артистов и блогеров для реализации общих проектов.

Александр Жаров назвал подписание меморандума «первым, но очень важным шагом» в развитии сотрудничества. Он отметил, что соглашение создает основу для партнерства между OML и блогерским агентством «Инсайт Люди», а также открывает возможности для расширения присутствия «Газпром-медиа» в Индии.

OML – индийская развлекательная компания, специализирующаяся на управлении артистами, организации мероприятий и производстве контента для комиков и музыкантов. Основанная в 2006 г. в Мумбаи, компания создает контент для крупных брендов, используя данные и аналитику для определения наиболее подходящего формата под целевую аудиторию. Компания организует мероприятия на различных площадках по всей стране, включая клубы и учебные заведения. Кроме того, OML занимается организацией фестивалей и музыкальных событий для таких брендов, как PUMA, Red Bull и NyKaa.

В 2024 г. стало известно о планах компании по расширению своей маркетинговой платформы для инфлюенсеров Hypothesis на международные рынки. К 2025 г. OML намерена выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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