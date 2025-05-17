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В Telegram появился аккаунт рэпера Снуп Догга

Ведомости

Рэпер Снуп Догг (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус-младший) создал канал в мессенджере Telegram.

Канал был создан 2 мая, но первая публикация появилась 17:22 мск 16 мая. В ней рэпер процитировал строчку из совместной с Фарреллом Уильямсом песни Drop it like it’s hot («Бросай это, как будто это горячо» или «Бросай это скорее»).

Рэпер не объявлял о создании Telegram-канала, но аккаунт имеет «галочку» верификации. В описании говорится, что это официальный аккаунт рэпера. Число подписчиков к 16:13 мск достигало 26 000 пользователей.

В декабре 2022 г. Telegram-канал создал популярный американский рэпер Канье Уэст (псевдоним – Ye). Тогда исполнитель опубликовал в мессенджере два поста: двухчасовую запись его интервью из приложения Clubhouse и предложение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, выступавшая с 2015 г. за екатеринбургский УГМК. В феврале 2022 г. ее задержали в московском аэропорту «Шереметьево», в ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Она была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии строгого режима, но в декабре была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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