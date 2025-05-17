В Telegram появился аккаунт рэпера Снуп Догга
Рэпер Снуп Догг (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус-младший) создал канал в мессенджере Telegram.
Канал был создан 2 мая, но первая публикация появилась 17:22 мск 16 мая. В ней рэпер процитировал строчку из совместной с Фарреллом Уильямсом песни Drop it like it’s hot («Бросай это, как будто это горячо» или «Бросай это скорее»).
Рэпер не объявлял о создании Telegram-канала, но аккаунт имеет «галочку» верификации. В описании говорится, что это официальный аккаунт рэпера. Число подписчиков к 16:13 мск достигало 26 000 пользователей.
В декабре 2022 г. Telegram-канал создал популярный американский рэпер Канье Уэст (псевдоним – Ye). Тогда исполнитель опубликовал в мессенджере два поста: двухчасовую запись его интервью из приложения Clubhouse и предложение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.
Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, выступавшая с 2015 г. за екатеринбургский УГМК. В феврале 2022 г. ее задержали в московском аэропорту «Шереметьево», в ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Она была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии строгого режима, но в декабре была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.