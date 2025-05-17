В Telegram появился аккаунт рэпера Снуп Догга

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, выступавшая с 2015 г. за екатеринбургский УГМК. В феврале 2022 г. ее задержали в московском аэропорту «Шереметьево», в ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Она была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии строгого режима, но в декабре была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.