Режиссеру Серебренникову вручили французский орден Почетного легиона
Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову вручили французский орден Почетного легиона. Об этом сообщается в Telegram-канале постановщика.
«В Каннах министр культуры Франции Рашида Дати вручила Кириллу Серебренникову звание кавалера ордена Почетного легиона», – говорится в сообщении.
Как передает журналистка Лариса Малюкова, Дати отметила важность участия российского режиссера в культурной жизни Франции. Сам постановщик ответил по-французски, что «верит в победу любви и искусства».
Серебренников был основателем «Седьмой студии» – театральной труппы, которая была создана в 2012 г. на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. Его фильмы неоднократно отбирались в основную программу Каннского кинофестиваля. Среди них – фильм «Лето» (2018) про лидера группы «Кино» Виктора Цоя, «Петровы в гриппе» (2021). Режиссер становился «Персоной года» в номинации «Культурный герой» в рамках спецпроекта «Ведомостей» в 2017 и 2018 гг.
В России Серебренников был главным фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии». Приговор по данному делу был вынесен в июне 2020 г., он был приговорен к трем годам условно. Еще двое фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин также получили условные сроки.
28 марта 2022 г. Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера и отменил его условное осуждение. Уточнялось, что Серебренников в полном объеме выплатил штраф и возместил ущерб.