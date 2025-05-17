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Режиссеру Серебренникову вручили французский орден Почетного легиона

Ведомости

Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову вручили французский орден Почетного легиона. Об этом сообщается в Telegram-канале постановщика.

«В Каннах министр культуры Франции Рашида Дати вручила Кириллу Серебренникову звание кавалера ордена Почетного легиона», – говорится в сообщении.

Как передает журналистка Лариса Малюкова, Дати отметила важность участия российского режиссера в культурной жизни Франции. Сам постановщик ответил по-французски, что «верит в победу любви и искусства».

Серебренников был основателем «Седьмой студии» – театральной труппы, которая была создана в 2012 г. на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. Его фильмы неоднократно отбирались в основную программу Каннского кинофестиваля. Среди них – фильм «Лето» (2018) про лидера группы «Кино» Виктора Цоя, «Петровы в гриппе» (2021). Режиссер становился «Персоной года» в номинации «Культурный герой» в рамках спецпроекта «Ведомостей» в 2017 и 2018 гг.

В России Серебренников был главным фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии». Приговор по данному делу был вынесен в июне 2020 г., он был приговорен к трем годам условно. Еще двое фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин также получили условные сроки.

28 марта 2022 г. Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера и отменил его условное осуждение. Уточнялось, что Серебренников в полном объеме выплатил штраф и возместил ущерб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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