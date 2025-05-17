Режиссеру Серебренникову вручили французский орден Почетного легиона

Серебренников был основателем «Седьмой студии» – театральной труппы, которая была создана в 2012 г. на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. Его фильмы неоднократно отбирались в основную программу Каннского кинофестиваля. Среди них – фильм «Лето» (2018) про лидера группы «Кино» Виктора Цоя, «Петровы в гриппе» (2021). Режиссер становился «Персоной года» в номинации «Культурный герой» в рамках спецпроекта «Ведомостей» в 2017 и 2018 гг.