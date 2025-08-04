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Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

Ведомости

Братья Андреасян экранизирует книгу «Вовка в Тридевятом царстве» Вадима Коростылева, сообщили в Telegram-канале кинокомпании.

«Съемки на 2026-й. Прокат на 2027-й», – говорится в сообщении.

Планируется снять полный метр. Сценарием занимается Андрей Гаврилов, автор фильма «Домовенок Кузя» (реж. Виктор Лакисов, 2024).

Права на произведение кинокомпания выкупила у дочери автора. По сказке был снят одноименный мультфильм (реж. Борис Степанцев, 1965).

В 2024 г. совместное исследование «Робовокс» и «ОнИн» показало, экранизацию какой детской классики зрители хотели бы увидеть больше всего.

Первое место занял цикл повестей Николая Носова про Незнайку. Второе место в рейтинге заняли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (5,5%), третье – «Два капитана» Вениамина Каверина (4%). Также в топ-10 ожидаемых экранизацией вошли – цикл про Волшебника Изумрудного города Александра Волкова (3%), «Денискины рассказы» Виктора Драгунского (1,6%), «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара (1,5%), «Кортик» Анатолия Рыбакова (1,5%), «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева (1,2%), цикл про Алису Селезневу Кира Булычева (1,1%), «Золотой ключик» Алексея Толстого (1,1%) и «Айболит» Корнея Чуковского (1,1%).

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