Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

Первое место занял цикл повестей Николая Носова про Незнайку. Второе место в рейтинге заняли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (5,5%), третье – «Два капитана» Вениамина Каверина (4%). Также в топ-10 ожидаемых экранизацией вошли – цикл про Волшебника Изумрудного города Александра Волкова (3%), «Денискины рассказы» Виктора Драгунского (1,6%), «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара (1,5%), «Кортик» Анатолия Рыбакова (1,5%), «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева (1,2%), цикл про Алису Селезневу Кира Булычева (1,1%), «Золотой ключик» Алексея Толстого (1,1%) и «Айболит» Корнея Чуковского (1,1%).