Россияне назвали «Незнайку» самой ожидаемой экранизацией

Россияне назвали «Незнайку» самой ожидаемой экранизациейПопулярного цикла сказочных повестей Николая Носова хватит на целую франшизу, считают эксперты
Из отечественной детской классики больше всего россияне хотели бы увидеть экранизацию цикла сказочных повестей Николая Носова про Незнайку, следует из данных совместного исследования «Робовокс» и «ОнИн» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Особенно часто респонденты называли заключительную часть трилогии – повесть «Незнайка на Луне» (1965 г.), уточняется там же.
Компании провели опрос жителей российских городов с населением более 100 000 человек с 19 по 28 февраля 2024 г. Всего методом онлайн-анкетирования было опрошено 1100 человек, посетивших кинотеатры в период с января 2023 по март 2024 г. В частности, у респондентов спрашивали (открытый вопрос), на экранизацию какого любимого детского произведения отечественной литературы они были бы готовы пойти в кино. Трилогия Носова вышла на первое место со значительным отрывом от конкурентов – ее назвали 8,9% от числа опрошенных.
Второе место в рейтинге заняли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (5,5%), третье – «Два капитана» Вениамина Каверина (4%). Присутствие в «детском» рейтинге на втором месте романа Булгакова опрошенные «Ведомостями» эксперты объяснили не только культовым статусом самой книги, включенной в школьную программу, но и рекламной кампанией экранизации Михаила Локшина – фильм «Мастер и Маргарита» как раз шел в прокате, когда проводился опрос.
Также в топ-10 ожидаемых экранизацией вошли – цикл про Волшебника Изумрудного города Александра Волкова (3%), «Денискины рассказы» Виктора Драгунского (1,6%), «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара (1,5%), «Кортик» Анатолия Рыбакова (1,5%), «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева (1,2%), цикл про Алису Селезневу Кира Булычева (1,1%), «Золотой ключик» Алексея Толстого (1,1%) и «Айболит» Корнея Чуковского (1,1%).
Популярность ответа про Незнайку вполне объяснима, говорит главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Юлия Шампорова. И мультсериал, в котором Незнайка попадает в капиталистическую антиутопию на внутренней стороне Луны, и книги с иллюстрациями были популярны у поколения, выросшего в 1990-е, и которые теперь сами родители, поясняет эксперт. Кроме того, по ее словам, сам персонаж Незнайка отделился от книги и «ушел в народ», превратившись в полуфольклорного персонажа.
Цикла про Незнайку хватит на целую франшизу, однако наиболее органично эта история смотрелась бы в виде мультфильма, а не игрового кино, полагает главный редактор онлайн-портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов.
Все попавшие в топ-10 произведения уже были экранизированы, причем большинство – неоднократно: у романа «Мастера и Маргариты» шесть киноадаптаций, по «Денискиным рассказам» также снято шесть фильмов и сериалов, доктор Айболит появился в трех фильмах и шести мультфильмах и т. д.
18 апреля в прокат выходит фильм Александра Андрющенко «100 лет тому вперед» – четвертая игровая картина про Алису Селезневу. Уже известно о работе над новыми экранизациями трех других книг из топ-10 – «Волшебник Изумрудного города» (релиз должен выйти в прокат 1 января 2025 г.), «Буратино», а также сериал «Денискины рассказы» (даты премьер пока не объявлены).