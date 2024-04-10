Россияне назвали «Незнайку» самой ожидаемой экранизацией

Компании провели опрос жителей российских городов с населением более 100 000 человек с 19 по 28 февраля 2024 г. Всего методом онлайн-анкетирования было опрошено 1100 человек, посетивших кинотеатры в период с января 2023 по март 2024 г. В частности, у респондентов спрашивали (открытый вопрос), на экранизацию какого любимого детского произведения отечественной литературы они были бы готовы пойти в кино. Трилогия Носова вышла на первое место со значительным отрывом от конкурентов – ее назвали 8,9% от числа опрошенных.