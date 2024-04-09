Сериал «Волшебный участок» получит полнометражное продолжение

Сериал «Волшебный участок» получит полнометражное продолжениеТакже у популярного originals Okko будет спин-офф «Город гномов»
Оригинальный сериал видеосервиса Okko «Волшебный участок» помимо второго сезона получит продолжение в виде полного метра. Также будет снят спин-офф – «ситком с более комедийным уклоном» под рабочим названием «Город гномов», рассказали в интервью «Ведомостям» гендиректор этого онлайн-кинотеатра Сергей Шишкин и генпродюсер Гавриил Гордеев. Все проекты находятся на стадии препродакшна, полнометражный фильм может выйти в новогодний прокат 2025/26 г., отметили они.
«Мы увидели, что многих зацепил персонаж Гном-матерщинник. И решили дать ему возможность [в спин-оффе] раскрыть свой потенциал полностью», – пояснил Гордеев.
«Волшебный участок» (производство кинокомпаний «Место силы» и Originals Production для видеосервиса Okko) – комедийное фэнтези-детектив режиссера Степана Гордеева про бывшего полицейского Леху, который работает в Отделе по борьбе со сказочными преступлениями и параллельно пытается стать хорошим опекуном для своей племянницы. Главную роль исполнил звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов. Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы») стала Бабой-Ягой, Павел Деревянко («Домашний арест») – Змеем Горынычем, а комик Илья Соболев – Гномом-матерщинником.
Премьера первых серий на Okko состоялась 9 ноября 2023 г. Сериал стал для видеосервиса самым успешным оригинальным проектом года – за первые 30 дней сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь платформы, сообщала ранее пресс-служба онлайн-кинотеатра. В числе факторов, обеспечивших успех, Гавриил Гордеев отметил то, что «проект получился семейным, хотя изначально задумывался с расчетом на взрослого зрителя».
«В процессе работы над «Волшебным участком» продюсеры увидели интерес к проекту со стороны детей и поняли, что проект аудиторно очень широкий и версия аудиодорожки без ругательств необходима», – рассказал генпродюсер Okko.
Ранее полнометражные продолжения получили популярные сериалы: «Наша Russia» (в 2010 г. фильм «Наша Russia: Яйца судьбы» заработал в прокате 660 млн руб.; данные «Бюллетеня кинопрокатчика» по России и СНГ), «Полицейский с Рублевки» (два фильма в 2018–2019 гг. совокупно собрали 2,7 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино по России), «Реальные пацаны» («Реальные пацаны против зомби» в 2020 г. – 112 млн руб.) и др. На материале первого сезона сериала «Манюня» платформы Okko в 2021 г. была смонтирована полнометражная версия для кинотеатрального проката (бокс-офис – 12 млн руб.), а в конце 2023 г. вышел полноценный фильм франшизы «Манюня: новогодние приключения» (277 млн руб.). В декабре 2023 г. ТНТ анонсировал выпуск полнометражного фильма по сериалу «Букины».
Продюсеры «Волшебного участка» Валерий Федорович и Евгений Никишов в 2017–2018 гг. выпустили сериал «Гоголь» до телепремьеры (на канале ТВ-3) в виде трех полнометражных фильмов, которые собрали в общей сложности более 1,3 млрд руб.