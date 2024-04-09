Сериал «Волшебный участок» получит полнометражное продолжение

Ранее полнометражные продолжения получили популярные сериалы: «Наша Russia» (в 2010 г. фильм «Наша Russia: Яйца судьбы» заработал в прокате 660 млн руб.; данные «Бюллетеня кинопрокатчика» по России и СНГ), «Полицейский с Рублевки» (два фильма в 2018–2019 гг. совокупно собрали 2,7 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино по России), «Реальные пацаны» («Реальные пацаны против зомби» в 2020 г. – 112 млн руб.) и др. На материале первого сезона сериала «Манюня» платформы Okko в 2021 г. была смонтирована полнометражная версия для кинотеатрального проката (бокс-офис – 12 млн руб.), а в конце 2023 г. вышел полноценный фильм франшизы «Манюня: новогодние приключения» (277 млн руб.). В декабре 2023 г. ТНТ анонсировал выпуск полнометражного фильма по сериалу «Букины».