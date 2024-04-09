Анонсированного второго сезона сериала «1703» видеосервиса Okko не будет

Из недавних оригинальных хитов видеосервиса второй сезон получат три сериала – это «Волшебный участок», «Секс. До и после» и «Ира», рассказали руководители Okko. Кроме того, по их словам, по вселенной «Волшебного участка» будет снят полнометражный фильм, а также спин-офф под рабочим названием «Город гномов» – «ситком с более комедийным уклоном».