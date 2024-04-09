Анонсированного второго сезона сериала «1703» видеосервиса Okko не будет

Анонсированного второго сезона сериала «1703» видеосервиса Okko не будетАвтор сериала Денис Артамонов отказался работать над продолжением
Работа над вторым сезоном популярного оригинального сериала Okko «1703» прекращена, рассказали в интервью «Ведомостям» гендиректор видеосервиса Сергей Шишкин и генпродюсер Гавриил Гордеев. Как они пояснили, автор проекта – сценарист Денис Артамонов – отказался работать над продолжением.
«С другими [авторами] попробовали написать, химия проекта исчезла. Поэтому продолжения «1703», к сожалению, не будет <...> Иногда проект проще положить на полку и не продолжать, чем отдать в чужие руки», – подчеркнул Шишкин.
Непрямого сиквела или спин-оффа сериала (например, про капитана Колпакова, сыгранного Гошей Куценко) тоже ждать не стоит, заявил Гордеев: «Это все равно будет нишевой проект. Нам все-таки нужны проекты, рассчитанные на более широкую аудиторию».
Оригинальный сериал Okko «1703» (производство кинокомпании «1-2-3 Production») – черная комедия – детектив Сергея Сенцова про молодого полицейского Вадика, мечтающего о карьере стендапера, который расследует преступления в Петербурге с опытным, но эксцентричным напарником капитаном Колпаковым. Главные роли исполнили Кузьма Сапрыкин («Движение вверх») и Куценко («Ольга»). Премьера первых серий состоялась 29 сентября 2022 г. В марте 2023 г. было объявлено о работе над вторым сезоном.
Из недавних оригинальных хитов видеосервиса второй сезон получат три сериала – это «Волшебный участок», «Секс. До и после» и «Ира», рассказали руководители Okko. Кроме того, по их словам, по вселенной «Волшебного участка» будет снят полнометражный фильм, а также спин-офф под рабочим названием «Город гномов» – «ситком с более комедийным уклоном».
Из сериалов оригинальной линейки Okko два сезона насчитывают постапокалиптическая драма «Выжившие», кибертриллер «Оффлайн», комедии «Экипаж 314» и «Записки отельера. Гельвеция». У фэнтези «Предпоследняя инстанция», комедий «Манюня» и «Сестры» по три сезона. У триллера «Чикатило» два сезона и спин-офф «Тень Чикатило». Также было объявлено, что вторые сезоны получат такие сериалы Okko, как «Сансара», «Открытый брак» и «Что делать женщине, если...».