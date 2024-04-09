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Анонсированного второго сезона сериала «1703» видеосервиса Okko не будет

Автор сериала Денис Артамонов отказался работать над продолжением
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Фотография со съемочной площадки сериала «1703»/ Okko

Работа над вторым сезоном популярного оригинального сериала Okko «1703» прекращена, рассказали в интервью «Ведомостям» гендиректор видеосервиса Сергей Шишкин и генпродюсер Гавриил Гордеев. Как они пояснили, автор проекта – сценарист Денис Артамонов – отказался работать над продолжением.

«С другими [авторами] попробовали написать, химия проекта исчезла. Поэтому продолжения «1703», к сожалению, не будет <...> Иногда проект проще положить на полку и не продолжать, чем отдать в чужие руки», – подчеркнул Шишкин.

Непрямого сиквела или спин-оффа сериала (например, про капитана Колпакова, сыгранного Гошей Куценко) тоже ждать не стоит, заявил Гордеев: «Это все равно будет нишевой проект. Нам все-таки нужны проекты, рассчитанные на более широкую аудиторию».

Оригинальный сериал Okko «1703» (производство кинокомпании «1-2-3 Production») – черная комедия – детектив Сергея Сенцова про молодого полицейского Вадика, мечтающего о карьере стендапера, который расследует преступления в Петербурге с опытным, но эксцентричным напарником капитаном Колпаковым. Главные роли исполнили Кузьма Сапрыкин («Движение вверх») и Куценко («Ольга»). Премьера первых серий состоялась 29 сентября 2022 г. В марте 2023 г. было объявлено о работе над вторым сезоном.

Из недавних оригинальных хитов видеосервиса второй сезон получат три сериала – это «Волшебный участок», «Секс. До и после» и «Ира», рассказали руководители Okko. Кроме того, по их словам, по вселенной «Волшебного участка» будет снят полнометражный фильм, а также спин-офф под рабочим названием «Город гномов» – «ситком с более комедийным уклоном».

Из сериалов оригинальной линейки Okko два сезона насчитывают постапокалиптическая драма «Выжившие», кибертриллер «Оффлайн», комедии «Экипаж 314» и «Записки отельера. Гельвеция». У фэнтези «Предпоследняя инстанция», комедий «Манюня» и «Сестры» по три сезона. У триллера «Чикатило» два сезона и спин-офф «Тень Чикатило». Также было объявлено, что вторые сезоны получат такие сериалы Okko, как «Сансара», «Открытый брак» и «Что делать женщине, если...».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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